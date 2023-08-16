Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi

UEFA Avrupa Ligi'nde 3. eleme turu rövanş maçları yarın yapılacak

Ajans Haberleri
  • 16.08.2023 09:51
  • Giriş: 16.08.2023 09:51
  • Güncelleme: 16.08.2023 09:51
Kaynak: AA
Abone Olgoogle-news
UEFA Avrupa Ligi'nde 3. eleme turu rövanş maçları yarın yapılacak

UEFA Avrupa Ligi'nde 3. eleme turu, yarın oynanacak rövanş maçlarıyla tamamlanacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli ikinci turnuvasının rövanşlarında 7 maç yapılacak.

Tur atlayan takımlar, play-off'larda mücadele etmeye hak kazanacak. Play-off karşılaşmaları, 24 ve 31 Ağustos'ta oynanacak.

Avrupa Ligi'nde tamamı yarın yapılacak 3. eleme turu rövanş maçlarının TSİ programı şöyle:

19.00 HJK (Finlandiya) - Karabağ (Azerbaycan) (1-2)

20.00 Hacken (İsveç) - Zalgiris (Litvanya) (3-1)

20.30 Breidablik (İzlanda) - Zrinjski (Bosna Hersek) (2-6)

21.00 BATE (Belarus) - Sheriff (Moldova) (1-5)

21.00 Ludogorets (Bulgaristan) - Astana (Kazakistan) (1-2)

21.00 Genk (Belçika) - Olympiakos (Yunanistan) (0-1)

21.00 Dnipro-1 (Ukrayna) - Slavia Prag (Çekya) (0-3)

BirGün'e Abone Ol