Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

UEFA Avrupa Ligi'nde 4. hafta maçları yarın oynanacak

Turnuvadaki tek Türk temsilcisi Fenerbahçe, deplasmanda Çekya ekibi Viktoria Plzen ile karşı karşıya gelecek

Ajans Haberleri
  • 05.11.2025 11:53
  • Giriş: 05.11.2025 11:53
  • Güncelleme: 05.11.2025 11:53
Kaynak: AA
UEFA Avrupa Ligi'nde 4. hafta maçları yarın oynanacak

LONDRA (AA) - UEFA Avrupa Ligi'nde 4. hafta maçları yarın yapılacak.

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki ikinci önemli organizasyonunun 4. haftasında 18 maç oynanacak.

Turnuvadaki tek Türk temsilcisi Fenerbahçe, yarın deplasmanda Çekya ekibi Viktoria Plzen ile karşı karşıya gelecek. Mesta Stadı'nda oynanacak müsabaka, TSİ 23.00'te başlayacak.

Avrupa Ligi'nde 4. haftanın programı şöyle:

20.45 Basel (İsviçre)-FCSB (Romanya)

20.45 Kızılyıldız (Sırbistan)-Lille (Fransa)

20.45 Dinamo Zagreb (Hırvatistan)-Celta Vigo (İspanya)

20.45 Malmö (İsveç)-Panathinaikos (Yunanistan)

20.45 Midtjylland (Danimarka)-Celtic (İskoçya)

20.45 Nice (Fransa)-Freiburg (Almanya)

20.45 Salzburg (Avusturya)-Go Ahead Eagles (Hollanda)

20.45 Sturm Graz (Avusturya)-Nottingham Forest (İngiltere)

20.45 Utrecht (Hollanda)-Porto (Portekiz)

23.00 Viktoria Plzen (Çekya)-Fenerbahçe

23.00 Aston Villa (İngiltere)-Maccabi Tel Aviv (İsrail)

23.00 Real Betis (İspanya)-Lyon (Fransa)

23.00 Bologna (İtalya)-Brann (Norveç)

23.00 Braga (Portekiz)-Genk (Belçika)

23.00 Ferencvaros (Macaristan)-Ludogorets (Bulgaristan)

23.00 PAOK (Yunanistan)-Young Boys (İsviçre)

23.00 Rangers (İskoçya)-Roma (İtalya)

23.00 Stuttgart (Almanya)-Feyenoord (Hollanda)

BirGün'e Abone Ol