Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

UEFA Avrupa Ligi'nde 4. hafta tamamlandı: İşte gecenin sonuçları

UEFA Avrupa Ligi'nde 4. hafta maçları tamamlandı. Beşiktaş ve Galatasaray rakiplerini mağlup ederken Fenerbahçe Hollanda deplasmanından turnuvadaki ilk mağlubiyetini alarak döndü.

Spor
  • 08.11.2024 10:10
  • Giriş: 08.11.2024 10:10
  • Güncelleme: 08.11.2024 10:27
Kaynak: AA
UEFA Avrupa Ligi'nde 4. hafta tamamlandı: İşte gecenin sonuçları
Fotoğraf: AA

UEFA Avrupa Ligi'nde 4. hafta, oynanan 17 maçla tamamlandı.

Haftanın açılış maçında Beşiktaş, İsveç ekibi Malmö'yü 2-1 yenerken, Galatasaray, Tottenham'ı 3-2 mağlup etti.

Fenerbahçe ise Hollanda deplasmanında AZ Alkmaar'a 3-1 kaybetti.

Ligin 4. haftasında dün oynanan maçlarda şu sonuçlar alındı:

Galatasaray-Tottenham: 3-2

AZ Alkmaar-Fenerbahçe: 3-1

Manchester United-PAOK: 2-0

Ajax-Maccabi Tel-Aviv:5-0

Lazio-Porto: 2-1

Viktoria Plzen-Real Sociedad : 2-1

Dinamo Kiev-Ferencvaros: 0-4

Hoffenheim-Olimpik Lyon: 2-2

RFS-Anderlecht: 1-1

Eintracht Frankfurt-Slavia Prag: 1-0

Olympiakos-Glasgow Rangers: 1-1

Bodo/Glimt-Karabağ: 1-2

Union Saint-Gilloise-Roma: 1-1

Ludogorets-Athletic Bilbao: 1-2

Nice-Twente: 2-2

FCSB-Midtjylland: 2-0

Elfsborg-Braga: 1-1

Puan durumunda ise 4'te 4 yapan tek takım olan Lazio haftayı lider tamamladı. Galatasaray 10 puanla 3. sırada yer alıyor.

İlk iki haftayı sonuncu tamamlayan Beşiktaş 6 puanla 18. sırada yer alırken Fenerbahçe ise 5 puanla 21. sırada yer alıyor.

BirGün'e Abone Ol