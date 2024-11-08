UEFA Avrupa Ligi'nde 4. hafta tamamlandı: İşte gecenin sonuçları
UEFA Avrupa Ligi'nde 4. hafta maçları tamamlandı. Beşiktaş ve Galatasaray rakiplerini mağlup ederken Fenerbahçe Hollanda deplasmanından turnuvadaki ilk mağlubiyetini alarak döndü.
UEFA Avrupa Ligi'nde 4. hafta, oynanan 17 maçla tamamlandı.
Haftanın açılış maçında Beşiktaş, İsveç ekibi Malmö'yü 2-1 yenerken, Galatasaray, Tottenham'ı 3-2 mağlup etti.
Fenerbahçe ise Hollanda deplasmanında AZ Alkmaar'a 3-1 kaybetti.
Ligin 4. haftasında dün oynanan maçlarda şu sonuçlar alındı:
Galatasaray-Tottenham: 3-2
AZ Alkmaar-Fenerbahçe: 3-1
Manchester United-PAOK: 2-0
Ajax-Maccabi Tel-Aviv:5-0
Lazio-Porto: 2-1
Viktoria Plzen-Real Sociedad : 2-1
Dinamo Kiev-Ferencvaros: 0-4
Hoffenheim-Olimpik Lyon: 2-2
RFS-Anderlecht: 1-1
Eintracht Frankfurt-Slavia Prag: 1-0
Olympiakos-Glasgow Rangers: 1-1
Bodo/Glimt-Karabağ: 1-2
Union Saint-Gilloise-Roma: 1-1
Ludogorets-Athletic Bilbao: 1-2
Nice-Twente: 2-2
FCSB-Midtjylland: 2-0
Elfsborg-Braga: 1-1
Puan durumunda ise 4'te 4 yapan tek takım olan Lazio haftayı lider tamamladı. Galatasaray 10 puanla 3. sırada yer alıyor.
İlk iki haftayı sonuncu tamamlayan Beşiktaş 6 puanla 18. sırada yer alırken Fenerbahçe ise 5 puanla 21. sırada yer alıyor.