UEFA Avrupa Ligi'nde 7. hafta maçları yarın oynanacak
Fenerbahçe, İngiltere'nin Aston Villa ekibini ağırlayacak
İSTANBUL (AA) - UEFA Avrupa Ligi'nde 7. hafta maçları yarın yapılacak.
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki iki numaralı turnuvasının 7. haftasında 18 maç oynanacak.
Turnuvadaki tek Türk temsilcisi Fenerbahçe, İngiltere'nin Aston Villa ekibini ağırlayacak. Chobani Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.45'te başlayacak.
Avrupa Ligi'nde 7. hafta maçlarının programı şöyle:
20.45 Fenerbahçe-Aston Villa (İngiltere)
20.45 Bologna (İtalya)-Celtic (İskoçya)
20.45 Brann (Norveç)-Midtjylland (Danimarka)
20.45 Feyenoord (Hollanda)-Sturm Graz (Avusturya)
20.45 Freiburg (Almanya)-Maccabi Tel Aviv (İsrail)
20.45 Malmö (İsveç)-Kızılyıldız (Sırbistan)
20.45 PAOK (Yunanistan)-Real Betis (İspanya)
20.45 Viktoria Plzen (Çekya)-Porto (Portekiz)
20.45 Young Boys (İsviçre)-Olimpik Lyon (Fransa)
23.00 Braga (Portekiz)-Nottingham Forest (İngiltere)
23.00 Celta Vigo (İspanya)-Lille (Fransa)
23.00 Dinamo Zagreb (Hırvatistan)-FCSB (Romanya)
23.00 Ferencvaros (Macaristan)-Panathinaikos (Yunanistan)
23.00 Nice (Fransa)-Go Ahead Eagles (Hollanda)
23.00 Rangers (İskoçya)-Ludogorets (Bulgaristan)
23.00 Roma (İtalya)-Stuttgart (Almanya)
23.00 Salzburg (Avusturya)-Basel (İsviçre)
23.00 Utrecht (Hollanda)-Genk (Belçika)