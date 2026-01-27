UEFA Avrupa Ligi'nde bu hafta | Fenerbahçe'nin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi’nde bu hafta heyecan dorukta. Futbolseverler “Fenerbahçe'nin maçı ne zaman”, “Fenerbahçe maçı saat kaçta” ve “UEFA Avrupa Ligi maçları hangi kanalda” sorularının yanıtlarını arıyor. 29 Ocak 2026 Perşembe günü oynanacak karşılaşmalarla birlikte lig aşamasında sıralamalar ve play-off hattı daha da netleşecek.

FENERBAHÇE'NİN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

FCSB - Fenerbahçe karşılaşması, 29 Ocak 2026 Perşembe günü saat 23.00’te oynanacak. Mücadele TRT 2 ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak. UEFA Avrupa Ligi’nde oynanacak diğer tüm maçlar ise tabii platformunda canlı ve şifreli olarak izlenebilecek.

UEFA AVRUPA LİGİ YENİ SİSTEM NASIL İŞLİYOR?

UEFA Avrupa Ligi’nde uygulanan yeni formatta, lig aşamasını ilk 8 sırada tamamlayan takımlar doğrudan son 16 turuna yükseliyor. 9 ile 24. sıra arasında yer alan ekipler ise play-off turu oynayarak son 16 bileti için mücadele ediyor.

Bu kapsamda Fenerbahçe, topladığı puanlarla ilk 24’ü garantilemiş durumda. Ancak sarı-lacivertli ekibin ilk 8’e girme ihtimali bulunmuyor. Bu nedenle Fenerbahçe yoluna play-off aşamasında devam edecek.

UEFA AVRUPA LİGİ PUAN DURUMU (GÜNCEL)

Sıra Takım O A:Y Puan 1 Lyon 7 14:3 18 2 Aston Villa 7 11:4 18 3 Freiburg 7 10:3 17 4 Midtjylland 7 16:8 16 5 Braga 7 11:5 16 6 AS Roma 7 12:5 15 7 Ferencvaros 7 12:7 15 8 Real Betis 7 11:6 14 18 Fenerbahçe 7 9:6 11

Puan tablosuna göre Fenerbahçe, 7 maç sonunda topladığı 11 puanla 18. sırada yer alıyor ve play-off hattında bulunuyor.

UEFA AVRUPA LİGİ BU HAFTA OYNANACAK MAÇLAR VE SAATLERİ

23:00 – Sturm Graz - Brann

23:00 – Porto - Rangers

23:00 – Go Ahead Eagles - Braga

23:00 – Real Betis - Feyenoord

23:00 – KRC Genk - Malmö

23:00 – Basel - Viktoria Plzen

23:00 – Celtic - Utrecht

23:00 – Kızıl Yıldız - Celta Vigo

23:00 – Midtjylland - Dinamo Zagreb

23:00 – Aston Villa - Salzburg

23:00 – Panathinaikos - AS Roma

23:00 – Lille - Freiburg

23:00 – Ludogorets - Nice

23:00 – FCSB - Fenerbahçe

23:00 – Stuttgart - Young Boys

23:00 – M. Tel Aviv - Bologna

23:00 – Nottingham Forest - Ferencvaros

23:00 – Lyon - PAOK

UEFA Avrupa Ligi’nde bu hafta oynanacak maçlar, sıralamayı ve play-off eşleşmelerini doğrudan etkileyecek. Fenerbahçe, FCSB deplasmanında alacağı sonuçla play-off turuna moralli girmeyi hedefliyor. Maç saati, yayın bilgileri, puan durumu ve yeni sistem detaylarıyla UEFA Avrupa Ligi’nde heyecan tüm hızıyla sürüyor.