UEFA Avrupa Ligi'nde bugün oynanacak maçlar ve puan durumu

UEFA Avrupa Ligi’nde heyecan bugün oynanacak karşılaşmalarla devam ediyor. “UEFA Avrupa Ligi bugün hangi maçlar var?”, “Avrupa Ligi maçları saat kaçta?” ve “UEFA Avrupa Ligi puan durumu nasıl?” soruları futbolseverler tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Yeni lig sistemiyle birlikte tüm gözler aynı saatte başlayacak maçlara ve sıralamadaki kritik değişimlere çevrilmiş durumda.

UEFA AVRUPA LİGİ BUGÜN OYNANACAK MAÇLAR

UEFA Avrupa Ligi’nde bugün oynanacak tüm karşılaşmalar saat 23:00'te başlayacak.

23:00 Sturm Graz - Brann

23:00 Porto - Rangers

23:00 Go Ahead Eagles - Braga

23:00 Real Betis - Feyenoord

23:00 KRC Genk - Malmö

23:00 Basel - Viktoria Plzen

23:00 Celtic - Utrecht

23:00 Kızıl Yıldız - Celta Vigo

23:00 Midtjylland - D. Zagreb

23:00 Aston Villa - Salzburg

23:00 Panathinaikos - AS Roma

23:00 Lille - Freiburg

23:00 Ludogorets - Nice

23:00 FCSB - Fenerbahçe

23:00 Stuttgart - Young Boys

23:00 M. Tel Aviv - Bologna

23:00 Nottingham Forest - Ferencvaros

23:00 Lyon - PAOK

UEFA AVRUPA LİGİ PUAN DURUMU

Yeni sistemle birlikte UEFA Avrupa Ligi’nde toplam 36 takım tek bir lig tablosunda yer alıyor.

# Takım O G B M P 1 Lyon 7 6 0 1 18 2 Aston Villa 7 6 0 1 18 3 Freiburg 7 5 2 0 17 4 Midtjylland 7 5 1 1 16 5 Braga 7 5 1 1 16 6 AS Roma 7 5 0 2 15 7 Ferencvaros 7 4 3 0 15 8 Real Betis 7 4 2 1 14 9 Porto 7 4 2 1 14 10 KRC Genk 7 4 1 2 13 11 Kızılyıldız 7 4 1 2 13 12 Paok 7 3 3 1 12 13 Stuttgart 7 4 0 3 12 14 Celta Vigo 7 4 0 3 12 15 Bologna 7 3 3 1 12 16 Nottingham Forest 7 3 2 2 11 17 V. Plzen 7 2 5 0 11 18 Fenerbahçe 7 3 2 2 11 19 P'Naikos 7 3 2 2 11 20 D. Zagreb 7 3 1 3 10 21 Lille 7 3 0 4 9 22 Brann 7 2 3 2 9 23 Young Boys 7 3 0 4 9 24 Celtic 7 2 2 3 8 25 Ludogorets 7 2 1 4 7 26 Feyenoord 7 2 0 5 6 27 Basel 7 2 0 5 6 28 Salzburg 7 2 0 5 6 29 FCSB 7 2 0 5 6 30 Go Ahead 7 2 0 5 6 31 Rangers 7 1 1 5 4 32 Sturm Graz 7 1 1 5 4 33 Nice 7 1 0 6 3 34 Utrecht 7 0 1 6 1 35 Malmö 7 0 1 6 1 36 Maccabi T.A. 7 0 1 6 1

UEFA AVRUPA LİGİ YENİ SİSTEM NASIL İŞLİYOR?

UEFA Avrupa Ligi’nde uygulanan yeni sistemde 36 takım tek bir lig tablosunda mücadele ediyor. Lig aşaması sonunda sıralamaya göre takımların kaderi belirleniyor.

İlk 16’ya giren takımlar

Puan tablosunda ilk 16 sırayı alan takımlar, doğrudan bir üst tura yükselerek yoluna devam ediyor.

Play-off oynayacak takımlar

17 ile 24. sıra arasında yer alan takımlar, play-off turu oynayarak üst tura çıkmaya çalışıyor.

Elenen takımlar

Lig aşamasını 25. sırada ve daha aşağıda tamamlayan takımlar ise UEFA Avrupa Ligi’ne veda ediyor.

