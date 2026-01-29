UEFA Avrupa Ligi'nde bugün oynanacak maçlar ve puan durumu
UEFA Avrupa Ligi’nde bugün hangi maçlar var ve karşılaşmalar saat kaçta başlıyor? UEFA Avrupa Ligi yeni sistemde kaç takım yer alıyor ve puan durumu nasıl oluşuyor? Fikstür ve puan durumu haberimizde.
UEFA Avrupa Ligi’nde heyecan bugün oynanacak karşılaşmalarla devam ediyor. “UEFA Avrupa Ligi bugün hangi maçlar var?”, “Avrupa Ligi maçları saat kaçta?” ve “UEFA Avrupa Ligi puan durumu nasıl?” soruları futbolseverler tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Yeni lig sistemiyle birlikte tüm gözler aynı saatte başlayacak maçlara ve sıralamadaki kritik değişimlere çevrilmiş durumda.
UEFA AVRUPA LİGİ BUGÜN OYNANACAK MAÇLAR
UEFA Avrupa Ligi’nde bugün oynanacak tüm karşılaşmalar saat 23:00'te başlayacak.
23:00 Sturm Graz - Brann
23:00 Porto - Rangers
23:00 Go Ahead Eagles - Braga
23:00 Real Betis - Feyenoord
23:00 KRC Genk - Malmö
23:00 Basel - Viktoria Plzen
23:00 Celtic - Utrecht
23:00 Kızıl Yıldız - Celta Vigo
23:00 Midtjylland - D. Zagreb
23:00 Aston Villa - Salzburg
23:00 Panathinaikos - AS Roma
23:00 Lille - Freiburg
23:00 Ludogorets - Nice
23:00 FCSB - Fenerbahçe
23:00 Stuttgart - Young Boys
23:00 M. Tel Aviv - Bologna
23:00 Nottingham Forest - Ferencvaros
23:00 Lyon - PAOK
Bu karşılaşmaların tamamı, “UEFA Avrupa Ligi maçları bugün”, “Avrupa Ligi maçları bu akşam” ve “UEFA Avrupa Ligi maç programı” aramalarında en çok merak edilen başlıklar arasında yer alıyor.
UEFA AVRUPA LİGİ PUAN DURUMU
Yeni sistemle birlikte UEFA Avrupa Ligi’nde toplam 36 takım tek bir lig tablosunda yer alıyor.
|#
|Takım
|O
|G
|B
|M
|P
|1
|Lyon
|7
|6
|0
|1
|18
|2
|Aston Villa
|7
|6
|0
|1
|18
|3
|Freiburg
|7
|5
|2
|0
|17
|4
|Midtjylland
|7
|5
|1
|1
|16
|5
|Braga
|7
|5
|1
|1
|16
|6
|AS Roma
|7
|5
|0
|2
|15
|7
|Ferencvaros
|7
|4
|3
|0
|15
|8
|Real Betis
|7
|4
|2
|1
|14
|9
|Porto
|7
|4
|2
|1
|14
|10
|KRC Genk
|7
|4
|1
|2
|13
|11
|Kızılyıldız
|7
|4
|1
|2
|13
|12
|Paok
|7
|3
|3
|1
|12
|13
|Stuttgart
|7
|4
|0
|3
|12
|14
|Celta Vigo
|7
|4
|0
|3
|12
|15
|Bologna
|7
|3
|3
|1
|12
|16
|Nottingham Forest
|7
|3
|2
|2
|11
|17
|V. Plzen
|7
|2
|5
|0
|11
|18
|Fenerbahçe
|7
|3
|2
|2
|11
|19
|P'Naikos
|7
|3
|2
|2
|11
|20
|D. Zagreb
|7
|3
|1
|3
|10
|21
|Lille
|7
|3
|0
|4
|9
|22
|Brann
|7
|2
|3
|2
|9
|23
|Young Boys
|7
|3
|0
|4
|9
|24
|Celtic
|7
|2
|2
|3
|8
|25
|Ludogorets
|7
|2
|1
|4
|7
|26
|Feyenoord
|7
|2
|0
|5
|6
|27
|Basel
|7
|2
|0
|5
|6
|28
|Salzburg
|7
|2
|0
|5
|6
|29
|FCSB
|7
|2
|0
|5
|6
|30
|Go Ahead
|7
|2
|0
|5
|6
|31
|Rangers
|7
|1
|1
|5
|4
|32
|Sturm Graz
|7
|1
|1
|5
|4
|33
|Nice
|7
|1
|0
|6
|3
|34
|Utrecht
|7
|0
|1
|6
|1
|35
|Malmö
|7
|0
|1
|6
|1
|36
|Maccabi T.A.
|7
|0
|1
|6
|1
UEFA AVRUPA LİGİ YENİ SİSTEM NASIL İŞLİYOR?
UEFA Avrupa Ligi’nde uygulanan yeni sistemde 36 takım tek bir lig tablosunda mücadele ediyor. Lig aşaması sonunda sıralamaya göre takımların kaderi belirleniyor.
İlk 16’ya giren takımlar
Puan tablosunda ilk 16 sırayı alan takımlar, doğrudan bir üst tura yükselerek yoluna devam ediyor.
Play-off oynayacak takımlar
17 ile 24. sıra arasında yer alan takımlar, play-off turu oynayarak üst tura çıkmaya çalışıyor.
Elenen takımlar
Lig aşamasını 25. sırada ve daha aşağıda tamamlayan takımlar ise UEFA Avrupa Ligi’ne veda ediyor.
UEFA Avrupa Ligi maçları bugün saat kaçta?
Bugün oynanacak UEFA Avrupa Ligi maçlarının tamamı saat 23:00’te başlayacak.
UEFA Avrupa Ligi puan durumu kaç takımdan oluşuyor?
Yeni sistemde UEFA Avrupa Ligi puan durumu toplam 36 takımdan oluşuyor.
UEFA Avrupa Ligi bugün hangi maçlar var?
Bugün Sturm Graz - Brann’dan Lyon - PAOK maçına kadar toplam 18 karşılaşma oynanacak.
UEFA Avrupa Ligi’nde bugün oynanacak maçlar, hem sıralamayı hem de yeni sistemde ilk 16 ve play-off hattını doğrudan etkileyecek. “UEFA Avrupa Ligi bugün”, “Avrupa Ligi maçları bu akşam” ve “UEFA Avrupa Ligi puan durumu” aramaları, bu kritik geceyle birlikte futbol gündeminin merkezinde yer alıyor.