UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu rövanş maçları dün akşam oynandı.

Dün oynanan maçların ardından çeyrek final eşleşmeleri belli oldu.

Avrupa Ligi'nde dün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şu şekilde:

Braga 4-0 Ferençvaroş (4-2)

Lyon 0-2 Celta Vigo (1-3)

Midtjylland 1-2 Nottingham Forest (0-3 pen.)

Freiburg 5-1 Genk (5-2)

Real Betis 4-0 Panathinaikos (4-1)

Porto 2-0 Stuttgart (4-1)

Aston Villa 2-0 Lille (3-0)

Roma 3-4 Bologna (4-5)

Bu sonuçların ardından çeyrek final eşleşmeleri şöyle oldu:

- Braga - Real Betis

- Bologna - Aston Villa

- Freiburg - Celta Vigo

- Porto - Nottingham Forest

Turnuvada çeyrek final ilk maçları 9 Nisan, rövanş maçları ise 16 Nisan'da oynanacak.