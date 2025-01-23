UEFA Avrupa Ligi'nde dengeler değişti: Beşiktaş nasıl tur atlar?

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Beşiktaş, İspanya'nın Athletic Bilbao takımını 4-1 mağlup ederek umutlarını güçlendirdi. Peki Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nde bir üst tura nasıl çıkar? Beşiktaş'ın şansı nedir? Detaylara bakalım:

BEŞİKTAŞ UEFA PUAN DURUMU

Beşiktaş, Athletic Bilbao galibiyetiyle 9 puanla UEFA Avrupa Ligi'nde maç fazlasıyla 18'inci sıraya yükseldi. Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki son maçını 30 Ocak 2025 Perşembe günü saat 23:00'te Twente ile deplasmanda oynayacak. Twente'nin bugün Malmö ile berabere kalması ya da yenilmesi halinde Twente'nin UEFA Avrupa Ligi'nde bir üst tura kalma ihtimali kalmayacak. Dolayısıyla Twente'nin 4-5 puanda kalması, Beşiktaş için son maçta oldukça önemli olacak.

BEŞİKTAŞ PLAY-OFF'LARA NASIL ÇIKAR?

Beşiktaş, son maçında Twente'yi yenmesi halinde UEFA Avrupa Ligi'nde play-off'lara kalmayı garantileyecek. Berabere kalması halinde ise diğer takımların maç sonuçlarını bekleyecek. Beşiktaş'ın kaybetmesi halinde bile şu anda matematiksel olarak play-off'lara kalma şansı bulunuyor.

UEFA AVRUPA LİGİ YENİ SİSTEM

UEFA Avrupa Ligi'nde ilk 8 sırayı alan takım direkt son 16'ya yükseliyor. 9-24 sıralara sahip olan takımlar ise kendi aralarında play-off oynayarak son 16'ya kalmaya çalışacak.