UEFA Avrupa Ligi'nde dengeler değişti: Beşiktaş nasıl tur atlar?
UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'ın lig ikincisi Athletic Bilbao'yu 4-1 mağlup etmesi, Beşiktaş'ın bir üst tur için play-off'lara kalma ihtimalini iyice güçlendirdi. Peki Beşiktaş bir üst tura nasıl çıkar? UEFA Avrupa Ligi ve Beşiktaş puan durumu ve detaylar haberimizde.
UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Beşiktaş, İspanya'nın Athletic Bilbao takımını 4-1 mağlup ederek umutlarını güçlendirdi. Peki Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nde bir üst tura nasıl çıkar? Beşiktaş'ın şansı nedir? Detaylara bakalım:
BEŞİKTAŞ UEFA PUAN DURUMU
Beşiktaş, Athletic Bilbao galibiyetiyle 9 puanla UEFA Avrupa Ligi'nde maç fazlasıyla 18'inci sıraya yükseldi. Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki son maçını 30 Ocak 2025 Perşembe günü saat 23:00'te Twente ile deplasmanda oynayacak. Twente'nin bugün Malmö ile berabere kalması ya da yenilmesi halinde Twente'nin UEFA Avrupa Ligi'nde bir üst tura kalma ihtimali kalmayacak. Dolayısıyla Twente'nin 4-5 puanda kalması, Beşiktaş için son maçta oldukça önemli olacak.
BEŞİKTAŞ PLAY-OFF'LARA NASIL ÇIKAR?
Beşiktaş, son maçında Twente'yi yenmesi halinde UEFA Avrupa Ligi'nde play-off'lara kalmayı garantileyecek. Berabere kalması halinde ise diğer takımların maç sonuçlarını bekleyecek. Beşiktaş'ın kaybetmesi halinde bile şu anda matematiksel olarak play-off'lara kalma şansı bulunuyor.
UEFA AVRUPA LİGİ YENİ SİSTEM
UEFA Avrupa Ligi'nde ilk 8 sırayı alan takım direkt son 16'ya yükseliyor. 9-24 sıralara sahip olan takımlar ise kendi aralarında play-off oynayarak son 16'ya kalmaya çalışacak.