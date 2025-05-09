UEFA Avrupa Ligi'nde final belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde dün akşam oynanan yarı final rövanş karşılaşmalarının ardından finalin adı belli oldu.

Avrupa Ligi finalinde Manchester United ile Tottenham karşı karşıya gelecek.

Manchester United, deplasmanda 3-0 kazandığı maçın rövanşında kendi sahasında 1-0 geriye düşmesine rağmen 4-1 kazanarak finale yükseldi.

Tottenham Hotspur ise kendi sahasında 3-1 mağlup ettiği Norveç temsilcisi Bodo/Glimt'i deplasmanda da 2-0 yenerek adını finale yazdırdı.

İki İngiliz takımı arasındaki final 21 Mayıs'ta San Mames'te oynanacak.

İki takım da Premier Lig'de bu sezon oldukça zorlandı. Manchester United 39 puanla 15'inci, Tottenham ise 38 puanla 16'ncı sırada yer alıyor.

Kupanın sahibi olacak takım önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek.