UEFA Avrupa Ligi'nde final heyecanı: Kupa, sahibini bu akşam bulacak

UEFA Avrupa Ligi'nde final bu akşam oynanacak.

TSİ 22.00'de başlayacak finalde Tottenham Hotspur ile Manchester United karşı karşıya gelecek. Maç İspanya'da Athletic Bilbao'nun sahası San Mames'te oynanacak. Finali kazanarak şampiyon olan ekip önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etme hakkı kazanacak.

PREMİER LİGİ'İN 16 VE 17'NCİ TAKIMLARI

Premier Lig'de oldukça kötü bir sezon geçiren iki takım da son maçlarını kaybetti. Ligde Tottenham 38 puanla 17'nci, Manchester United ise 39 puanla 16'ncı sırada bulunuyor. Ligde sezon boyunca Manchester United 18, Tottenham ise 21 mağlubiyet aldı.

İki takım da ligde oynadıkları son 5 maçın 4'ünü kaybederken yalnızca 1 puan aldılar.

Tottenham'da sakatlıkları devam eden Bergvall, Maddison, Kulusevski, Draguşin ve Scarlett'in yanı sıra UEFA listesinde yer almayan Werner, Forster, Kinsky ve Reguilon bu maçta forma giyemeyecek.

Manchester United'da ise tedavileri süren De Ligt ve Martinez finalde görev yapamayacak. Dalot, Zirkzee ve Evans'ın durumu ise maç saatinde belli olacak.

Muhtemel ilk 11'ler İki takımın muhtemel 11'leri ise şu şekilde: Tottenham: Vicario, Pedro Porro, Romero, Van de Ven, Udogie, Bissouma, Bentancur, Sarr, Johnson, Son, Solanke Manchester United: Onana, Lindelöf, Maguire, Yoro, Mazraoui, Casemiro, Ugarte, Dorgu, Garnacho, Fernandes, Hojlund

Finalde Tottenham üçüncü, Manchester United ise ikinci şampiyonluğu için sahaya çıkacak.

Tottenham'ın 1972 ve 1984'te kazandığı kupada Manchester United ise 2017'de zafere ulaştı.

KUPAYI EN ÇOK İSPANYA TAKIMLARI KAZANDI

UEFA Avrupa Ligi'nde İngiliz takımları Tottenham ile Manchester United'ın oynayacağı finale ev sahipliği yapacak İspanya, aynı zamanda kupayı en çok kazanan ülke konumunda bulunuyor.

1971'den 2009'a kadar UEFA Kupası, sonrasında da UEFA Avrupa Ligi adıyla düzenlenen Avrupa'nın 2 numaralı organizasyonunda kupayı en çok İspanyol takımları kazandı.

İspanya, 1971'den bu yana organize edilen UEFA Kupası'nda daha önce 19 kez finallerde temsil edilirken 14 şampiyonluk yaşadı. İspanyollara Sevilla (7), Atletico Madrid (3), Real Madrid (2), Valencia ve Villarreal takımları kupayı getirdi.

İspanyolları 18 kez finalde yer alan ve 10 kez kupanın zaferini yaşayan İtalyanlar takip etti. Juventus (3), İnter Milan (3), Parma (2), Napoli ve Atalanta, ülkelerine Avrupa'nın en büyük ikinci kupasını taşıdı.

İngilizler ise 17 kez final oynadıkları turnuvada Liverpool (3), Tottennham (2), Chelsea (2), Ipswich Town ve Manchester United ile 9 kez şampiyonluğa ulaştı.

Bu ülkeleri Borussia Mönchengladbach (2), Eintracht Frankfurt (2), Bayer Leverkusen, Bayern Münih, Schalke 04'ün şampiyonluklarıyla Almanya, Feyenoord (2), PSV Eindhoven ve Ajax ile Hollanda, UEFA Avrupa Ligi'ni en çok kazanan ülkeler sıralamasında takip etti.