UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın fikstürü belli oldu
UEFA Avrupa Ligi'nde adını lig aşamasına yazdıran Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın karşılaşma fikstürü belli oldu.
Yeni formatındaki Avrupa Ligi’nde bu sezon üç takımla mücadele edecek Türk ekiplerinin rakipleri çekilen kura sonunda belirlendi.
Kura çekiminin ardından Galatasaray; Tottenham, Ajax, PAOK, AZ Alkmaar, Malmö, Dynamo Kiev, Elfsborg, RFS ile; Fenerbahçe; Manchester United, Slavia Prag, Lyon, AZ Alkmaar, Union SG, Midtjylland, Athletic Bilbao, Twente ile; Beşiktaş; Frankfurt, Ajax, Malmö, Maccabi Tel Aviv, Lyon, Bodø/Glimt, Athletic Bilbao, Twente ile karşı karşıya gelecek.
UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Türk ekiplerinin maç fikstürü şöyle:
-Galatasaray
25 Eylül Çarşamba: Galatasaray - PAOK
3 Ekim Perşembe: RFS - Galatasaray
23 Ekim Çarşamba: Galatasaray - Elfsborg
7 Kasım Perşembe: Galatasaray - Tottenham
28 Kasım Perşembe: AZ Alkmaar - Galatasaray
12 Aralık Perşembe: Malmö - Galatasaray
21 Ocak Salı: Galatasaray - Dinamo Kiev
30 Ocak Perşembe: Ajax - Galatasaray
-Fenerbahçe
26 Eylül Perşembe: Fenerbahçe - Union SG
3 Ekim Perşembe: Twente - Fenerbahçe
24 Ekim Perşembe: Fenerbahçe - Manchester United
7 Kasım Perşembe: AZ Alkmaar - Fenerbahçe
28 Kasım Perşembe: Slavia Prag - Fenerbahçe
11 Aralık Çarşamba: Fenerbahçe - Athletic Bilbao
23 Aralık Perşembe: Fenerbahçe - Lyon
30 Ocak Perşembe: Midtjylland - Fenerbahçe
-Beşiktaş
26 Eylül Perşembe: Ajax - Beşiktaş
3 Ekim Perşembe: Beşiktaş - Eintracht Frankfurt
24 Ekim Perşembe: Lyon - Beşiktaş
6 Kasım Çarşamba: Beşiktaş - Malmö
28 Kasım Perşembe: Beşiktaş - M. Tel Aviv
12 Aralık Perşembe: Bodo/Glimt - Beşiktaş
22 Ocak Çarşamba: Beşiktaş - Athletic Bilbao
30 Ocak Perşembe: Twente - Beşiktaş