UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları
UEFA Avrupa Ligi'nde yeni sezon dün akşam başladı. Galatasaray turnuvadaki ilk maçında PAOK'u 3-1 yenerken Beşiktaş ve Fenerbahçe bu akşam sahaya çıkacak.
UEFA Avrupa Ligi'nde 2024-25 sezonu heyecanı dün oynanan 9 karşılaşmayla başladı.
Galatasaray ilk maçında kendi sahasında PAOK'u 3-1 ile geçti. Karşılaşmalardan 3'ü beraberlikle biterken ilk maçlar sonucunda liderlik koltuğuna Lazio oturdu.
Turnuvada dün oynanan maçlarda alınan skorlar şöyle:AZ Alkmaar - Elfsborg: 3-2
Bodo/Glimt - Porto: 3-2
Ludogorets - Slavia Prag: 0-2
Dinamo Kiev - Lazio: 0-3
Midtjylland - Hoffenheim: 1-1
Anderlecht - Ferencvaros: 2-1
Manchester United - Twente: 1-1
Nice - Real Sociedad: 1-1
Fenerbahçe ve Beşiktaş ise Avrupa Ligi'ndeki ilk maçlarına bu akşam çıkacak.
Avrupa Ligi'nde bugünün maç programı ise şu şekilde:
Fenerbahçe - Union SG
Malmo - Glasgow Rangers
Braga - Maccabi Tel-Aviv
Frankfurt - Viktoria Plzen
Roma - Athletic Bilbao
FCSB - Rigas FS
Ajax - Beşiktaş
Tottenham - Karabağ
Lyon - Olympiakos