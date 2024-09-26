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UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları

UEFA Avrupa Ligi'nde yeni sezon dün akşam başladı. Galatasaray turnuvadaki ilk maçında PAOK'u 3-1 yenerken Beşiktaş ve Fenerbahçe bu akşam sahaya çıkacak.

Spor
  • 26.09.2024 11:18
  • Giriş: 26.09.2024 11:18
  • Güncelleme: 26.09.2024 11:28
Kaynak: Haber Merkezi
UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları

UEFA Avrupa Ligi'nde 2024-25 sezonu heyecanı dün oynanan 9 karşılaşmayla başladı.

Galatasaray ilk maçında kendi sahasında PAOK'u 3-1 ile geçti. Karşılaşmalardan 3'ü beraberlikle biterken ilk maçlar sonucunda liderlik koltuğuna Lazio oturdu.

Turnuvada dün oynanan maçlarda alınan skorlar şöyle:AZ Alkmaar - Elfsborg: 3-2

Bodo/Glimt - Porto: 3-2

Ludogorets - Slavia Prag: 0-2

Dinamo Kiev - Lazio: 0-3

Midtjylland - Hoffenheim: 1-1

Anderlecht - Ferencvaros: 2-1

Manchester United - Twente: 1-1

Nice - Real Sociedad: 1-1

Fenerbahçe ve Beşiktaş ise Avrupa Ligi'ndeki ilk maçlarına bu akşam çıkacak.

Avrupa Ligi'nde bugünün maç programı ise şu şekilde:

Fenerbahçe - Union SG

Malmo - Glasgow Rangers

Braga - Maccabi Tel-Aviv

Frankfurt - Viktoria Plzen

Roma - Athletic Bilbao

FCSB - Rigas FS

Ajax - Beşiktaş

Tottenham - Karabağ

Lyon - Olympiakos

Galatasaray, Avrupa Ligine galibiyetle başladı: 3-1
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