UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları

UEFA Avrupa Ligi'nde 2024-25 sezonu heyecanı dün oynanan 9 karşılaşmayla başladı.

Galatasaray ilk maçında kendi sahasında PAOK'u 3-1 ile geçti. Karşılaşmalardan 3'ü beraberlikle biterken ilk maçlar sonucunda liderlik koltuğuna Lazio oturdu.

Turnuvada dün oynanan maçlarda alınan skorlar şöyle:AZ Alkmaar - Elfsborg: 3-2 Bodo/Glimt - Porto: 3-2 Ludogorets - Slavia Prag: 0-2 Dinamo Kiev - Lazio: 0-3 Midtjylland - Hoffenheim: 1-1 Anderlecht - Ferencvaros: 2-1 Manchester United - Twente: 1-1 Nice - Real Sociedad: 1-1

Fenerbahçe ve Beşiktaş ise Avrupa Ligi'ndeki ilk maçlarına bu akşam çıkacak.