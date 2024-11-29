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UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları

UEFA Avrupa Ligi'nde 5. maçlar geride kaldı. Beşiktaş kaybetti, Galatasaray berabere kaldı, Fenerbahçe kazandı. 5. hafta sonunda Lazio, Frankfurt ve Athletic Bilbao 13 puanla ilk 3 sırada yer alan takımlar oldu.

Spor
  • 29.11.2024 11:01
  • Giriş: 29.11.2024 11:01
  • Güncelleme: 29.11.2024 11:14
Kaynak: Haber Merkezi
UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları
Fotoğraf: AA

UEFA Avrupa Ligi'nde 5. hafta maçları dün oynandı.

Beşiktaş Maccabi Tel-Aviv'e kaybederken Galatasaray Az Alkmaar deplasmanından 1, Fenerbahçe ise Slavia Prag deplasmanından 3 puanla döndü.

Gecenin dikkat çeken maçında Tottenham ile Roma 2-2 berabere kaldı.

5. haftayı Galatasaray 4, Fenerbahçe 15, Beşiktaş ise 21. sırada tamamladı.

Dün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Lazio (İtalya) 0-0 Ludogorets (Bulgaristan)

AZ Alkmaar (Hollanda) 1-1 Galatasaray (Türkiye)

Karabağ (Azerbaycan) 1-4 Olimpik Lyon (Fransa)

Dinamo Kiev (Ukrayna) 1-2 Viktoria Plzen (Çekya)

Athletic Bilbao (İspanya) 3-0 Elfsborg (İsveç)

Anderlecht (Belçika) 2-2 Porto (Portekiz)

Beşiktaş (Türkiye) 1-3 Maccabi Tel-Aviv (İsrail)

RFS (Letonya) 0-2 PAOK (Yunanistan)

Manchester United (İngiltere) 3-2 Bodo/Glimt (Norveç)

Tottenham (İngiltere) 2-2 Roma (İtalya)

Slavia Prag (Çekya) 1-2 Fenerbahçe (Türkiye)

Real Sociedad (İspanya) 2-0 Ajax (Hollanda)

Braga (Portekiz) 3-0 Hoffenheim (Almanya)

Ferencvaros (Macaristan) 4-1 Malmö (İsveç)

Midtjylland (Danimarka) 1-2 Eintracht Frankfurt (Almanya)

Nice (Fransa) 1-4 Rangers (İskoçya)

Twente (Hollanda) 0-1 Union Saint-Gilloise (Belçika)

FCSB (Romanya) 0-0 Olympiakos (Yunanistan)

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