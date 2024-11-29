UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları
UEFA Avrupa Ligi'nde 5. maçlar geride kaldı. Beşiktaş kaybetti, Galatasaray berabere kaldı, Fenerbahçe kazandı. 5. hafta sonunda Lazio, Frankfurt ve Athletic Bilbao 13 puanla ilk 3 sırada yer alan takımlar oldu.
UEFA Avrupa Ligi'nde 5. hafta maçları dün oynandı.
Beşiktaş Maccabi Tel-Aviv'e kaybederken Galatasaray Az Alkmaar deplasmanından 1, Fenerbahçe ise Slavia Prag deplasmanından 3 puanla döndü.
Gecenin dikkat çeken maçında Tottenham ile Roma 2-2 berabere kaldı.
5. haftayı Galatasaray 4, Fenerbahçe 15, Beşiktaş ise 21. sırada tamamladı.
Dün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Lazio (İtalya) 0-0 Ludogorets (Bulgaristan)
AZ Alkmaar (Hollanda) 1-1 Galatasaray (Türkiye)
Karabağ (Azerbaycan) 1-4 Olimpik Lyon (Fransa)
Dinamo Kiev (Ukrayna) 1-2 Viktoria Plzen (Çekya)
Athletic Bilbao (İspanya) 3-0 Elfsborg (İsveç)
Anderlecht (Belçika) 2-2 Porto (Portekiz)
Beşiktaş (Türkiye) 1-3 Maccabi Tel-Aviv (İsrail)
RFS (Letonya) 0-2 PAOK (Yunanistan)
Manchester United (İngiltere) 3-2 Bodo/Glimt (Norveç)
Tottenham (İngiltere) 2-2 Roma (İtalya)
Slavia Prag (Çekya) 1-2 Fenerbahçe (Türkiye)
Real Sociedad (İspanya) 2-0 Ajax (Hollanda)
Braga (Portekiz) 3-0 Hoffenheim (Almanya)
Ferencvaros (Macaristan) 4-1 Malmö (İsveç)
Midtjylland (Danimarka) 1-2 Eintracht Frankfurt (Almanya)
Nice (Fransa) 1-4 Rangers (İskoçya)
Twente (Hollanda) 0-1 Union Saint-Gilloise (Belçika)
FCSB (Romanya) 0-0 Olympiakos (Yunanistan)