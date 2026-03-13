UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları
UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu ilk maçları dün akşam oynandı.
Dün oynanan maçlarda şu sonuçlar alındı:
- Stuttgart 1-2 Porto
- Bologna 1-1 Roma
- Lille 0-1 Aston Villa
- Ferencvaros 2-0 Braga
- Genk 1-0 Freiburg
- Celta Vigo 1-1 Olimpik Lyon
- Nottingham Forest 0-1 Midtjylland
- Panathinaikos 1-0 Real Betis
Çeyrek finale yükselen takımlar, 18-19 Mart'ta oynanacak rövanş maçlarının ardından belli olacak.