UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu ilk maçları dün akşam oynandı.

Spor
Kaynak: Haber Merkezi
UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları
Fotoğraf: AA

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu ilk maçları dün oynandı.

Dün oynanan maçlarda şu sonuçlar alındı:

  • Stuttgart 1-2 Porto
  • Bologna 1-1 Roma
  • Lille 0-1 Aston Villa
  • Ferencvaros 2-0 Braga
  • Genk 1-0 Freiburg
  • Celta Vigo 1-1 Olimpik Lyon
  • Nottingham Forest 0-1 Midtjylland
  • Panathinaikos 1-0 Real Betis

Çeyrek finale yükselen takımlar, 18-19 Mart'ta oynanacak rövanş maçlarının ardından belli olacak.

