UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları ve puan durumu
UEFA Avrupa Ligi'nde 2. haftanın maçları tamamlandı. Fenerbahçe ve Galatasaray ilk iki maçı 4 puanla geçerken Beşiktaş henüz puan alamadı. 2. haftayı lider tamamlayan takım Lazio oldu.
UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci hafta maçları dün oynandı.
Galatasaray deplasmanda Rigas FS ile 2-2, Fenerbahçe ise yine deplasmanda Twente ile 1-1 berabere kaldı. Beşiktaş ise kendi sahasında Frankfurt'a 3-1 kaybetti.
Dün akşam oynanan maçlarda alınan sonuçlar şu şekilde:
Hoffenheim: 2 - Dinamo Kiev: 0
Olympiakos: 3 - Sporting Braga: 0
Maccabi Tel Aviv: 0 - Midtjylland: 2
Real Sociedad: 1 - Anderlecht: 2
Karabağ: 1 - Malmö: 2
RFS: 2 - Galatasaray: 2
Slavia Prag: 1 - Ajax: 1
Ferencvaros: 1 - Tottenham: 2
Lazio: 4 - Nice: 1
Rangers: 1 - Lyon: 4
Viktoria Plzen: 0 - Ludogorets Razgrad: 0
Elfsborg: 1 - Roma: 0
Porto: 3 - Manchester United: 3
Athletic Bilbao: 2 - AZ Alkmaar: 0
PAOK: 0 - FCSB: 1
Beşiktaş: 1 - Eintracht Frankfurt: 3
Union Saint-Gilloise: 0 - Bodo/Glimt: 0
Twente: 1 - Fenerbahçe: 1
Anderlecht, FCSB, Tottenham, Lazio ve Lyon oynadıkları iki maçı da kazanan takımlar oldu.
İki hafta sonunda 4 puan toplayan Galatasaray 8, Fenerbahçe ise 13'üncü sırada yer alırken Beşiktaş bu haftayı da sonuncu sırada tamamladı.
Avrupa Ligi'ndeki mevcut puan durumu ise şöyle: