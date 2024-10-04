UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları ve puan durumu

UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci hafta maçları dün oynandı.

Galatasaray deplasmanda Rigas FS ile 2-2, Fenerbahçe ise yine deplasmanda Twente ile 1-1 berabere kaldı. Beşiktaş ise kendi sahasında Frankfurt'a 3-1 kaybetti.

Dün akşam oynanan maçlarda alınan sonuçlar şu şekilde:

Hoffenheim: 2 - Dinamo Kiev: 0 Olympiakos: 3 - Sporting Braga: 0 Maccabi Tel Aviv: 0 - Midtjylland: 2 Real Sociedad: 1 - Anderlecht: 2 Karabağ: 1 - Malmö: 2 RFS: 2 - Galatasaray: 2 Slavia Prag: 1 - Ajax: 1 Ferencvaros: 1 - Tottenham: 2 Lazio: 4 - Nice: 1 Rangers: 1 - Lyon: 4 Viktoria Plzen: 0 - Ludogorets Razgrad: 0 Elfsborg: 1 - Roma: 0 Porto: 3 - Manchester United: 3 Athletic Bilbao: 2 - AZ Alkmaar: 0 PAOK: 0 - FCSB: 1 Beşiktaş: 1 - Eintracht Frankfurt: 3 Union Saint-Gilloise: 0 - Bodo/Glimt: 0 Twente: 1 - Fenerbahçe: 1

Anderlecht, FCSB, Tottenham, Lazio ve Lyon oynadıkları iki maçı da kazanan takımlar oldu.

İki hafta sonunda 4 puan toplayan Galatasaray 8, Fenerbahçe ise 13'üncü sırada yer alırken Beşiktaş bu haftayı da sonuncu sırada tamamladı.

Avrupa Ligi'ndeki mevcut puan durumu ise şöyle: