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UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları ve puan durumu

UEFA Avrupa Ligi'nde 2. haftanın maçları tamamlandı. Fenerbahçe ve Galatasaray ilk iki maçı 4 puanla geçerken Beşiktaş henüz puan alamadı. 2. haftayı lider tamamlayan takım Lazio oldu.

Spor
  • 04.10.2024 09:31
  • Giriş: 04.10.2024 09:31
  • Güncelleme: 04.10.2024 09:54
UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları ve puan durumu
Fotoğraf: DepoPhotos

UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci hafta maçları dün oynandı.

Galatasaray deplasmanda Rigas FS ile 2-2, Fenerbahçe ise yine deplasmanda Twente ile 1-1 berabere kaldı. Beşiktaş ise kendi sahasında Frankfurt'a 3-1 kaybetti.

Dün akşam oynanan maçlarda alınan sonuçlar şu şekilde:

Hoffenheim: 2 - Dinamo Kiev: 0

Olympiakos: 3 - Sporting Braga: 0

Maccabi Tel Aviv: 0 - Midtjylland: 2

Real Sociedad: 1 - Anderlecht: 2

Karabağ: 1 - Malmö: 2

RFS: 2 - Galatasaray: 2

Slavia Prag: 1 - Ajax: 1

Ferencvaros: 1 - Tottenham: 2

Lazio: 4 - Nice: 1

Rangers: 1 - Lyon: 4

Viktoria Plzen: 0 - Ludogorets Razgrad: 0

Elfsborg: 1 - Roma: 0

Porto: 3 - Manchester United: 3

Athletic Bilbao: 2 - AZ Alkmaar: 0

PAOK: 0 - FCSB: 1

Beşiktaş: 1 - Eintracht Frankfurt: 3

Union Saint-Gilloise: 0 - Bodo/Glimt: 0

Twente: 1 - Fenerbahçe: 1

Anderlecht, FCSB, Tottenham, Lazio ve Lyon oynadıkları iki maçı da kazanan takımlar oldu.

İki hafta sonunda 4 puan toplayan Galatasaray 8, Fenerbahçe ise 13'üncü sırada yer alırken Beşiktaş bu haftayı da sonuncu sırada tamamladı.

Avrupa Ligi'ndeki mevcut puan durumu ise şöyle:

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