UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları ve puan durumu: Fenerbahçe play-off'u garantiledi
UEFA Avrupa Ligi'nde 7. hafta dün gece oynanan maçlarla sonuçlandı. Fenerbahçe, Aston Villa'ya evinde 1-0 mağlup olurken mevcut puan tablosunda ilk 24'ü garantiledi ve play-off'a hak kazandı.
UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları şöyle:
7. HAFTA MAÇLARINDA ALINAN SONUÇLAR
Fenerbahçe - Aston Villa: 0-1
Bologna - Celtic: 2-2
Braga - Nottingham Forest: 1-0
Celta Vigo - Lille: 2-1
Dinamo Zagreb - FCSB: 4-1
Ferencvaros - Panathinaikos: 1-1
Nice - Go Ahead Eagles: 3-1
Brann - Midtjylland: 3-3
Feyenoord - Sturm Graz: 3-0
Freiburg - Maccabi Tel Aviv: 1-0
Malmö - Kızılyıldız: 0-1
PAOK - Real Betis: 2-0
Viktoria Plzen - Porto: 1-1
Young Boys - Olimpik Lyon: 0-1
Rangers - Ludogorets: 1-0
Roma - Stuttgart: 2-0
Salzburg - Basel: 3-1
Utrecht - Genk: 0-2
7. HAFTA SONUNDA PUAN DURUMU
UEFA Avrupa Ligi'nde 7. hafta maçlar sonunda oluşan puan durumu ise şöyle:
|Sıra
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|AV
|P
|1
|Lyon
|7
|6
|0
|1
|14:3
|+11
|18
|2
|Aston Villa
|7
|6
|0
|1
|11:4
|+7
|18
|3
|Freiburg
|7
|5
|2
|0
|10:3
|+7
|17
|4
|Midtjylland
|7
|5
|1
|1
|16:8
|+8
|16
|5
|Braga
|7
|5
|1
|1
|11:5
|+6
|16
|6
|AS Roma
|7
|5
|0
|2
|12:5
|+7
|15
|7
|Ferencváros
|7
|4
|3
|0
|12:7
|+5
|15
|8
|Betis
|7
|4
|2
|1
|11:6
|+5
|14
|9
|FC Porto
|7
|4
|2
|1
|10:6
|+4
|14
|10
|Genk
|7
|4
|1
|2
|9:6
|+3
|13
|11
|Crvena Zvezda
|7
|4
|1
|2
|6:5
|+1
|13
|12
|PAOK
|7
|3
|3
|1
|15:10
|+5
|12
|13
|Stuttgart
|7
|4
|0
|3
|12:7
|+5
|12
|14
|Celta Vigo
|7
|4
|0
|3
|14:10
|+4
|12
|15
|Bologna
|7
|3
|3
|1
|11:7
|+4
|12
|16
|Nottingham Forest
|7
|3
|2
|2
|11:7
|+4
|11
|17
|Viktoria Plzen
|7
|2
|5
|0
|7:3
|+4
|11
|18
|Fenerbahçe
|7
|3
|2
|2
|9:6
|+3
|11
|19
|Panathinaikos
|7
|3
|2
|2
|10:8
|+2
|11
|20
|Dinamo Zagreb
|7
|3
|1
|3
|12:14
|-2
|10
|21
|Lille
|7
|3
|0
|4
|11:9
|+2
|9
|22
|Brann
|7
|2
|3
|2
|9:10
|-1
|9
|23
|Young Boys
|7
|3
|0
|4
|8:13
|-5
|9
|24
|Celtic
|7
|2
|2
|3
|9:13
|-4
|8
|25
|Ludogorets
|7
|2
|1
|4
|11:15
|-4
|7
|26
|Feyenoord
|7
|2
|0
|5
|10:13
|-3
|6
|27
|Basel
|7
|2
|0
|5
|9:12
|-3
|6
|28
|Salzburg
|7
|2
|0
|5
|8:12
|-4
|6
|29
|FCSB
|7
|2
|0
|5
|8:15
|-7
|6
|30
|Go Ahead Eagles
|7
|2
|0
|5
|6:14
|-8
|6
|31
|Sturm Graz
|7
|1
|1
|5
|4:11
|-7
|4
|32
|Rangers
|7
|1
|1
|5
|4:11
|-7
|4
|33
|Nice
|7
|1
|0
|6
|7:14
|-7
|3
|34
|Utrecht
|7
|0
|1
|6
|3:11
|-8
|1
|35
|Malmö FF
|7
|0
|1
|6
|3:13
|-10
|1
|36
|Maccabi Tel Aviv
|7
|0
|1
|6
|2:19
|-17
|1
İlk 8 takım doğrudan bir üst tura çıkacakken, 8-24 arasındaki takımlar play-off oynayacak. Son 12 takım ise turnuvaya veda edecek.
SON HAFTAYA GİRİLDİ
Ligde son hafta maçları önümüzdeki hafta perşembe günü oynanacak.
Temsilcimiz Fernerbahçe, Hırvat ekibi Dinamo Zagreb'in konuğu olacak.