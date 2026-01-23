Giriş / Abone Ol
UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları ve puan durumu: Fenerbahçe play-off'u garantiledi

UEFA Avrupa Ligi'nde 7. hafta dün gece oynanan maçlarla sonuçlandı. Fenerbahçe, Aston Villa'ya evinde 1-0 mağlup olurken mevcut puan tablosunda ilk 24'ü garantiledi ve play-off'a hak kazandı.

Spor
  • 23.01.2026 09:46
  • Giriş: 23.01.2026 09:46
  • Güncelleme: 23.01.2026 10:08
Kaynak: Haber Merkezi
UEFA Avrupa Ligi'nde 7. hafta dün gece oynanan 18 karşılaşma ile sona erdi. Fnerbahçe, Şükrü Saraçoğlu'nda karşılaştığı İngiliz temsilcisi Aston Villa'ya 1-0 mağlup olurken, ilk 24'ü ve play-off'u garantiledi.

UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları şöyle:

7. HAFTA MAÇLARINDA ALINAN SONUÇLAR

Fenerbahçe - Aston Villa: 0-1

Bologna - Celtic: 2-2

Braga - Nottingham Forest: 1-0

Celta Vigo - Lille: 2-1

Dinamo Zagreb - FCSB: 4-1

Ferencvaros - Panathinaikos: 1-1

Nice - Go Ahead Eagles: 3-1

Brann - Midtjylland: 3-3

Feyenoord - Sturm Graz: 3-0

Freiburg - Maccabi Tel Aviv: 1-0

Malmö - Kızılyıldız: 0-1

PAOK - Real Betis: 2-0

Viktoria Plzen - Porto: 1-1

Young Boys - Olimpik Lyon: 0-1

Rangers - Ludogorets: 1-0

Roma - Stuttgart: 2-0

Salzburg - Basel: 3-1

Utrecht - Genk: 0-2

7. HAFTA SONUNDA PUAN DURUMU

UEFA Avrupa Ligi'nde 7. hafta maçlar sonunda oluşan puan durumu ise şöyle:

SıraTakımOGBMAAVP
1Lyon760114:3+1118
2Aston Villa760111:4+718
3Freiburg752010:3+717
4Midtjylland751116:8+816
5Braga751111:5+616
6AS Roma750212:5+715
7Ferencváros743012:7+515
8Betis742111:6+514
9FC Porto742110:6+414
10Genk74129:6+313
11Crvena Zvezda74126:5+113
12PAOK733115:10+512
13Stuttgart740312:7+512
14Celta Vigo740314:10+412
15Bologna733111:7+412
16Nottingham Forest732211:7+411
17Viktoria Plzen72507:3+411
18Fenerbahçe73229:6+311
19Panathinaikos732210:8+211
20Dinamo Zagreb731312:14-210
21Lille730411:9+29
22Brann72329:10-19
23Young Boys73048:13-59
24Celtic72239:13-48
25Ludogorets721411:15-47
26Feyenoord720510:13-36
27Basel72059:12-36
28Salzburg72058:12-46
29FCSB72058:15-76
30Go Ahead Eagles72056:14-86
31Sturm Graz71154:11-74
32Rangers71154:11-74
33Nice71067:14-73
34Utrecht70163:11-81
35Malmö FF70163:13-101
36Maccabi Tel Aviv70162:19-171

İlk 8 takım doğrudan bir üst tura çıkacakken, 8-24 arasındaki takımlar play-off oynayacak. Son 12 takım ise turnuvaya veda edecek.

SON HAFTAYA GİRİLDİ

Ligde son hafta maçları önümüzdeki hafta perşembe günü oynanacak.

Temsilcimiz Fernerbahçe, Hırvat ekibi Dinamo Zagreb'in konuğu olacak.

