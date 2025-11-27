UEFA Avrupa Ligi'nde günün maç programı
UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında bugün 18 maç oynanacak. Fenerbahçe, sahasında Macar ekibi Ferencvaros ile karşı karşıya gelecek.
UEFA Avrupa Ligi'nde 5. hafta maçları bugün yapılacak.
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki ikinci önemli organizasyonunun 5. haftasında 18 maç oynanacak.
Turnuvadaki tek Türk temsilcisi Fenerbahçe, bugün sahasında Macar ekibi Ferencvaros ile karşı karşıya gelecek. Chobani Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.45'te başlayacak.
Avrupa Ligi'nde 5. hafta maçlarının programı şöyle:
20.45 Roma (İtalya) - Midtjylland (Danimarka)
20.45 Aston Villa (İngiltere) - Young Boys (İsviçre)
20.45 Porto (Portekiz) - Nice (Fransa)
20.45 Viktoria Plzen (Çekya) - Freiburg (Almanya)
20.45 Fenerbahçe - Ferencvaros (Macaristan)
20.45 Feyenoord (Hollanda) - Celtic (İskoçya)
20.45 Lille (Fransa) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan)
20.45 PAOK (Yunanistan) - Brann (Norveç)
20.45 Ludogorets (Bulgaristan) - Celta Vigo (İspanya)
23.00 Bologna (İtalya) - Salzburg (Avusturya)
23.00 Kızılyıldız (Sırbistan) - FCSB (Romanya)
23.00 Go Ahead Eagles (Hollanda) - Stuttgart (Almanya)
23.00 Genk (Belçika) - Basel (İsviçre)
23.00 Maccabi Tel Aviv (İsrail) - Lyon (Fransa)
23.00 Nottingham Forest (İngiltere) - Malmö (İsveç)
23.00 Panathinaikos (Yunanistan) - Sturm Graz (Avusturya)
23.00 Rangers (İskoçya) - Braga (Portekiz)
23.00 Real Betis (İspanya) - Utrecht (Hollanda)