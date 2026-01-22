UEFA Avrupa Ligi'nde günün programı
Avrupa Ligi'nde 7'nci hafta maçları bu akşam oynanacak. Gecenin öne çıkan maçında Fenerbahçe kendi sahasında Aston Villa ile karşılaşacak.
UEFA Avrupa Ligi'nde 7'nci hafta maçları bugün oynanacak.
Fenerbahçe, bugün saat 20.45'te Aston Villa'yı konuk edecek.
Aston Villa, turnuvada 6 maçta topladığı 15 puan ile 3'üncü sırada bulunuyor. İngiliz ekip, Premier Lig'de de 3'üncı sırada.
Fenerbahçe ise 11 puanla 12'nci sırada yer alıyor.
Turnuvada bu akşam oynanacak maçlar şöyle:
20.45 Fenerbahçe-Aston Villa (İngiltere)
20.45 Bologna (İtalya)-Celtic (İskoçya)
20.45 Brann (Norveç)-Midtjylland (Danimarka)
20.45 Feyenoord (Hollanda)-Sturm Graz (Avusturya)
20.45 Freiburg (Almanya)-Maccabi Tel Aviv (İsrail)
20.45 Malmö (İsveç)-Kızılyıldız (Sırbistan)
20.45 PAOK (Yunanistan)-Real Betis (İspanya)
20.45 Viktoria Plzen (Çekya)-Porto (Portekiz)
20.45 Young Boys (İsviçre)-Olimpik Lyon (Fransa)
23.00 Braga (Portekiz)-Nottingham Forest (İngiltere)
23.00 Celta Vigo (İspanya)-Lille (Fransa)
23.00 Dinamo Zagreb (Hırvatistan)-FCSB (Romanya)
23.00 Ferencvaros (Macaristan)-Panathinaikos (Yunanistan)
23.00 Nice (Fransa)-Go Ahead Eagles (Hollanda)
23.00 Rangers (İskoçya)-Ludogorets (Bulgaristan)
23.00 Roma (İtalya)-Stuttgart (Almanya)
23.00 Salzburg (Avusturya)-Basel (İsviçre)
23.00 Utrecht (Hollanda)-Genk (Belçika)