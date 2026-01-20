UEFA Avrupa Ligi'nde Haftanın Maçları | Fenerbahçe'nin Maçı Bugün Mü?

UEFA Avrupa Ligi’nde heyecan Perşembe akşamı oynanacak kritik karşılaşmalarla devam ediyor. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonlarından biri olan Avrupa Ligi’nde birçok dev ekip sahaya çıkarken, Türk futbolseverlerin gözü özellikle Fenerbahçe maçında olacak. “Avrupa Ligi maçları bugün”, “Fenerbahçe’nin maçı ne zaman?” ve “Avrupa maçları hangi kanalda?” soruları gündemde zirveye tırmanmış durumda.

FENERBAHÇE'NİN MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında Fenerbahçe – Aston Villa karşılaşmasına Perşembe günü saat 20:45’te çıkacak. Mücadele, sarı-lacivertlilerin Avrupa’daki kaderi açısından büyük önem taşıyor ve haftanın en çok merak edilen maçları arasında yer alıyor.

UEFA AVRUPA LİGİ HAFTANIN MAÇ PROGRAMI

20:45 Başlayan Maçlar

Viktoria Plzen – Porto

Bologna – Celtic

Feyenoord – Sturm Graz

Brann – Midtjylland

Young Boys – Lyon

Malmö – Kızıl Yıldız

Freiburg – M. Tel Aviv

Fenerbahçe – Aston Villa

PAOK – Real Betis

23:00 Başlayan Maçlar

Salzburg – Basel

Rangers – Ludogorets

Nice – Go Ahead Eagles

Utrecht – KRC Genk

Ferencvaros – Panathinaikos

AS Roma – Stuttgart

Celta Vigo – Lille

Braga – Nottingham Forest

D. Zagreb – FCSB

AVRUPA LİGİ MAÇLARI HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi kapsamındaki tüm karşılaşmalar, Türkiye’de Tabii Spor platformu üzerinden canlı ve şifreli olarak yayınlanıyor. Avrupa maçlarını takip etmek isteyen futbolseverlerin yayın saatlerinden önce platform erişimlerini kontrol etmeleri öneriliyor. Fenerbahçe'nin maçı ise TRT 1'de canlı ve şifresiz.

FENERBAHÇE – ASTON VİLLA MAÇI NEDEN ÖNEMLİ?

Fenerbahçe, Avrupa Ligi’nde yoluna devam edebilmek adına Aston Villa karşısında alacağı sonuçla gruptaki konumunu güçlendirmeyi hedefliyor. Kadıköy’de oynanacak bu mücadele, hem puan durumu hem de moral açısından sarı-lacivertliler için kritik bir eşik niteliği taşıyor.

Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi maçı ne zaman?

Fenerbahçe – Aston Villa maçı Perşembe günü saat 20:45’te oynanacak.

Avrupa Ligi maçları bugün oynanıyor mu?

UEFA Avrupa Ligi maçları Perşembe günü 20:45 ve 23:00 saatlerinde oynanacak.

Avrupa maçları hangi kanalda yayınlanıyor?

Avrupa Ligi maçları Tabii Spor platformunda canlı ve şifreli olarak yayınlanıyor.

UEFA Avrupa Ligi’nde bu hafta futbolseverleri dolu dolu bir maç programı bekliyor. Fenerbahçe – Aston Villa karşılaşması, Türk futbolu açısından gecenin en kritik mücadelesi olarak öne çıkıyor. Avrupa Ligi fikstürü, maç saatleri ve yayın bilgileri doğrultusunda futbol keyfi Perşembe akşamı zirve yapacak.