UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu ilk maçları yarın başlayacak
UEFA Avrupa Ligi play-off turu başlıyor. Samsunspor, 21 Ağustos Perşembe günü deplasmanda Panathinaikos karşısında sahaya çıkacak. Rövanş mücadeleleri ise 27-28 Ağustos tarihlerinde oynanacak.
Kaynak: AA
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki iki numaralı turnuvasında play-off turu ilk maçları, 21 Ağustos Perşembe günü yapılacak.
Temsilcimiz Samsunspor, 21 Ağustos Perşembe günü saat 21.00'de Yunanistan ekibi Panathinaikos'a konuk olacak
Karşılaşmaların rövanşları ise 27-28 Ağustos'ta oynanacak.
Play-off turu ilk maçlarının programı şöyle:
- 19.30 Midtjylland (Danimarka) - KuPS Kuopio (Finlandiya)
- 20.00 Malmö (İsveç) - Sigma Olomouc (Çekya)
- 20.00 Brann (Norveç) - AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi)
- 21.00 Maccabi Tel Aviv (İsrail) - Dinamo Kiev (Ukrayna)
- 21.00 Shkendija (Kuzey Makedonya) - Ludogorets (Bulgaristan)
- 21.00 Panathinaikos (Yunanistan) - Samsunspor (Türkiye)
- 21.00 Zrinjski (Bosna Hersek) -Utrecht (Hollanda)
- 21.15 Slovan Bratislava (Slovakya) - Young Boys (İsviçre)
- 21.30 Lech Poznan (Polonya) - Genk (Belçika)
- 21.45 Aberdeen (İskoçya) - FCSB (Romanya)
- 21.45 Rijeka (Hırvatistan) - PAOK (Yunanistan)
- 22.00 Lincoln Red Imps (Cebelitarık) - Braga (Portekiz)