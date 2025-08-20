Giriş / Abone Ol
UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu ilk maçları yarın başlayacak

UEFA Avrupa Ligi play-off turu başlıyor. Samsunspor, 21 Ağustos Perşembe günü deplasmanda Panathinaikos karşısında sahaya çıkacak. Rövanş mücadeleleri ise 27-28 Ağustos tarihlerinde oynanacak.

Spor
  • 20.08.2025 09:42
  • Giriş: 20.08.2025 09:42
  • Güncelleme: 20.08.2025 09:47
Kaynak: AA
Fotoğraf: AA

UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu ilk maçları yarın başlayacak.

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki iki numaralı turnuvasında play-off turu ilk maçları, 21 Ağustos Perşembe günü yapılacak.

Temsilcimiz Samsunspor, 21 Ağustos Perşembe günü saat 21.00'de Yunanistan ekibi Panathinaikos'a konuk olacak

Karşılaşmaların rövanşları ise 27-28 Ağustos'ta oynanacak.

Play-off turu ilk maçlarının programı şöyle:

  • 19.30 Midtjylland (Danimarka) - KuPS Kuopio (Finlandiya)
  • 20.00 Malmö (İsveç) - Sigma Olomouc (Çekya)
  • 20.00 Brann (Norveç) - AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi)
  • 21.00 Maccabi Tel Aviv (İsrail) - Dinamo Kiev (Ukrayna)
  • 21.00 Shkendija (Kuzey Makedonya) - Ludogorets (Bulgaristan)
  • 21.00 Panathinaikos (Yunanistan) - Samsunspor (Türkiye)
  • 21.00 Zrinjski (Bosna Hersek) -Utrecht (Hollanda)
  • 21.15 Slovan Bratislava (Slovakya) - Young Boys (İsviçre)
  • 21.30 Lech Poznan (Polonya) - Genk (Belçika)
  • 21.45 Aberdeen (İskoçya) - FCSB (Romanya)
  • 21.45 Rijeka (Hırvatistan) - PAOK (Yunanistan)
  • 22.00 Lincoln Red Imps (Cebelitarık) - Braga (Portekiz)
