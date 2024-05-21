UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon yarın belli oluyor
Bu sezon tüm kulvarlarda 51 maçtır yenilgi yüzü görmeyerek rekor kıran namağlup Bundesliga şampiyonu Bayer Leverkusen ile İtalya'nın Atalanta takımları, turnuvanın 53. şampiyonu olmak için Dublin'de karşı karşıya gelecek.
Avrupa'nın 2 numaralı kupası UEFA Avrupa Ligi'nda şampiyon yarın akşam belli olacak.
İrlanda'nın başkenti Dublin'de oynanacak finalde, bu sezon tüm kulvarlarda 51 maçtır yenilgi yüzü görmeyerek rekor kıran Almanya şampiyonu Bayer Leverkusen ile İtalya'nın Atalanta takımları, turnuvanın 53. şampiyonu olmak için mücadele edecek.
Rumen hakem Istvan Kovacs'ın düdük çalacağı ve TSİ 22.00'de başlayacak final müsabakası, TV8 ile Exxen'den canlı yayımlanacak.
Finalin oynanacağı 51.711 bin kişi kapasiteli Dublin Arena, 2010 yılında açıldı. Dublin Arena, 2011 yılında Porto'nun Braga'yı 1-0 yendiği UEFA Avrupa Ligi finaline de ev sahipliği yapmıştı.
EN ÇOK İSPANYA TAKIMLARI KAZANDI
İspanya, 1971'den bu yana organize edilen UEFA Kupası'nda daha önce 19 takımla finallerde temsil edildi ve 14 kez şampiyonluk yaşadı.
İngilizler ve İtalyanlar 17'şer ekiple yer aldıkları finallerde 9'ar defa şampiyonluğa ulaştı.