UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon yarın belli oluyor

Bu sezon tüm kulvarlarda 51 maçtır yenilgi yüzü görmeyerek rekor kıran namağlup Bundesliga şampiyonu Bayer Leverkusen ile İtalya'nın Atalanta takımları, turnuvanın 53. şampiyonu olmak için Dublin'de karşı karşıya gelecek.

Spor 21.05.2024 09:41 Giriş: 21.05.2024 09:41

Güncelleme: 21.05.2024 09:45 Kaynak: AA

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