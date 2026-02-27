Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri kesinleşti. Turnuvada son 16 turu maçları 12 ve 19 Mart'ta oynanacak.

Spor
  • 27.02.2026 16:53
  • Giriş: 27.02.2026 16:53
  • Güncelleme: 27.02.2026 17:00
Kaynak: Haber Merkezi
UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda son 16 turu kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde yapıldı.

Eşleşmeler şu şekilde:

  • Ferencvaros - Braga
  • Panathinaikos - Real Betis
  • Genk - Freiburg
  • Celta Vigo - Lyon
  • Stuttgart - Porto
  • Nottingham Forest - Midtjylland
  • Bologna - Roma
  • Lille - Aston Villa

Turnuvada son 16 turu maçları 12 ve 19 Mart'ta oynanacak.

UEFA Konferans Ligi: Samsunsporun rakibi belli oldu
Şampiyonlar Liginde son 16 heyecanı: Galatasarayın rakibi belli oldu
BirGün'e Abone Ol