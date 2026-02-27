UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu
UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri kesinleşti. Turnuvada son 16 turu maçları 12 ve 19 Mart'ta oynanacak.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda son 16 turu kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde yapıldı.
Eşleşmeler şu şekilde:
- Ferencvaros - Braga
- Panathinaikos - Real Betis
- Genk - Freiburg
- Celta Vigo - Lyon
- Stuttgart - Porto
- Nottingham Forest - Midtjylland
- Bologna - Roma
- Lille - Aston Villa
Turnuvada son 16 turu maçları 12 ve 19 Mart'ta oynanacak.