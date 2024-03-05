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UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu maçları yarın başlıyor

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu heyecanı yarın 1 maçla başlayacak.

Spor
  • 05.03.2024 10:46
  • Giriş: 05.03.2024 10:46
  • Güncelleme: 05.03.2024 10:47
Kaynak: AA
UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu maçları yarın başlıyor

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda son 16 turu ilk maçları 6-7 Mart, rövanşlar ise 14 Mart'ta oynanacak.

Son 16 turunda, milli futbolculardan Orkun Kökçü'nün takımı Benfica ile Rıdvan Yılmaz'ın takımı Rangers, 7 Mart Perşembe günü karşı karşıya gelecek.

Organizasyonda son 16 turunun maç programı şu şekilde:

Yarın:

20.45 Sporting Lizbon (Portekiz)-Atalanta (İtalya)

7 Mart Perşembe:

20.45 Sparta Prag (Çekya)-Liverpool (İngiltere)

20.45 Roma (İtalya)-Brighton (İngiltere)

20.45 Karabağ (Azerbaycan)-Bayer Leverkusen (Almanya)

23.00 Olimpik Marsilya (Fransa)-Villarreal (İspanya)

23.00 Benfica (Portekiz)-Rangers (İskoçya)

23.00 Freiburg (Almanya)-West Ham United (İngiltere)

23.00 Milan (İtalya)-Slavia Prag (Çekya)

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