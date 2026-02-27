UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna yükselen takımlar belli oldu
UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna yükselen takımlar dün oynanan maçların ardından belli oldu. Eşleşmelerin belli olacağı kura çekimi saat 15.00'te yapılacak.
UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu, dün oynanan maçlarla tamamlandı.
Maçların ardından son 16 turuna yükselen takımlar belli oldu.
Dün oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
- Nottingham Forest 1-2 Fenerbahçe (4-2)
- Genk 3-3 Dinamo Zagreb (6-4)
- Celta Vigo 1-0 PAOK (3-1)
- Bologna 1-0 Brann (2-0)
- Stuttgart 0-1 Celtic (4-2)
- Kızılyıldız 0-2 Lille (1-2)
- Viktoria Plzen 1-1 Panathinaikos (3-4)
- Ferencvaros 2-0 Ludogorets (3-2)
Bu sonuçlarla birlikte UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna yükselen takımlar şunlar:
- Lyon
- Aston Villa
- Midtjylland
- Real Betis
- Porto
- Braga
- Freiburg
- Roma
- Ferencvaros
- Panathinaikos
- Lille
- Stuttgart
- Genk
- Celta
- Bologna
- Nottingham Forest
Son 16 turundaki eşleşmeler bugün saat 15.00'te yapılacak kura çekimiyle belli olacak.