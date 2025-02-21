UEFA Avrupa Ligi'nde son 16'ya kalan takımlar belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde dün oynanan karşılaşmaların ardından son 16 turuna yükselen takımlar belli oldu.

Hem Galatasaray hem Fenerbahçe dünkü maçlardan 2-2'lik skorlarla ayrılırken Galatasaray elendi, Fenerbahçe ise son 16'ya ismini yazdırdı.

Dün gece oynanan maçlarda alınan sonuçlar şu şekilde:

Viktoria Plzen (Çekya)-Ferencvaros (Macaristan): 3-0 (0-1) Ajax (Hollanda)-Union Saint-Gilloise (Belçika): 1-2 (Uzatmalarda) (2-0) Real Sociedad (İspanya)-Midtjylland (Danimarka): 5-2 (2-1) Anderlecht (Belçika)-Fenerbahçe: 2-2 (0-3)

SON 16 TURUNA KALAN TAKIMLAR

Play-off etabını geçen Fenerbahçe, Viktoria Plzen, Real Sociedad, Ajax, AZ Alkmaar, Bodo/Glimt, FCSB ve Roma, son 16 turunda mücadele etmeye hak kazandı.

Lazio, Athletic Bilbao, Manchester United, Tottenham, Eintracht Frankfurt, Olimpik Lyon, Olympiakos ve Rangers ise lig aşamasında ilk 8'e girerek doğrudan son 16 turuna katılma hakkı elde etti.

Ligde son 16 turu kura çekimi, bugün gerçekleştirilecek.

Fenerbahçe, son 16 turunda Olympiakos ya da Rangers ile eşleşecek.

Son 16 turu maçları, 6 ve 13 Mart'ta oynanacak.