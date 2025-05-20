UEFA Avrupa Ligi'nde Tottenham üçüncü, Manchester United ikinci zaferinin peşinde

İSTANBUL (AA) - HÜSEYİN EROĞUL - UEFA Avrupa Ligi'nde yarın İspanya'nın Bilbao şehrinde oynanacak final maçında iki İngiliz ekibi karşı karşıya gelecek.

Premier Lig'de yaşadıkları rekabeti Avrupa'nın iki numaralı kupasının finaline taşıyan İngiliz takımlarından Tottenham üçüncü, Manchester United ise ikinci kez zafere ulaşmak için sahaya çıkacak.

1955 yılında Fuar Şehirleri Kupası adıyla düzenlenmeye başlanan organizasyonun 1971-1972 sezonunda UEFA Kupası adını almasının ardından gerçekleştirilen ilk turnuvada kupanın sahibi Tottenham oldu. Finalde bir başka İngiliz takımı Wolverhampton ile karşılaşan Tottenham, 1-1 ve 2-1'lik skorlarla kupaya uzandı.

1974'teki çift maçlı finalde Feyenoord'la oynadığı karşılaşmaları 2-2 ve 2-0 mağlup tamamlayarak bu kez finalde üzülen taraf olan lacivert-beyazlılar, kupadaki ikinci şampiyonluğunu da 1983-1984 sezonunda yaşadı. Tottenham, iki ayaklı finalin toplamda 2-2 sona erdiği müsabakada Anderlecht'i penaltılarla 4-3 mağlup ederek kupanın ikinci kez sahibi oldu.

- Manchester United 1'er kez kazanıp kaybetti

2009-2010 sezonundan bu yana ise UEFA Avrupa Ligi olarak düzenlenen organizasyonda 2 kez final oynayan Manchester United'ın 1 şampiyonluğu bulunuyor.

2016-2017 sezonunda oynanan finalde Hollanda temsilcisi Ajax'ı 2-0'la geçen Manchester United, tarihinde ilk kez UEFA Avrupa Ligi kupasını müzesine götürdü.

Son yıllarda eski parlak günlerinin gerisinde kalan Manchester United, 2021 sezonunda oynanan finalde ise podyuma ikinci olarak çıktı.

İspanyol ekibi Villarreal'le Polonya'da oynanan finalde karşılaşan İngiliz temsilcisi, normal süresi ve uzatmaları 1-1 sona eren maçta kupayı kaybetti.

Tarihi anların yaşandığı finali Villarreal, penaltılar sonucunda 11-10 kazanarak kupanın sahibi oldu.

- Avrupa'da 1 kez rakip oldular

İspanya'da oynanacak finalde kupa için kozlarını paylaşacak iki İngiliz ekibi, bugüne kadar Avrupa kupalarında birbirlerine karşı 1 kez rakip oldu.

1963-1964 sezonunda oynanan Kupa Galipleri Kupası'nın 1. turunda eşleşen İngilizlerin ilk maçını Tottenham 2-0 kazandı. Old Trafford'da oynanan rövanştan 4-1 galibiyetle ayrılan Manchester United, lacivert-beyazlı rakibini eleyerek turnuvanın dışına etti.

- UEFA Avrupa Ligi'nin kralı Sevilla

Sevilla, 2015-2016 sezonunda kazandığı zaferle Avrupa'nın 2 numaralı kupasını üst üste 3 kez müzesine götürmeyi başaran ilk ekip olarak tarihe geçti.

Kupayı toplamda 7 kez kazanan Sevilla, 3'er şampiyonluk yaşayan İngiltere'nin Liverpool, İspanya'nın Atletico Madrid, İtalya'nın Juventus ve Inter takımlarının önünde bulunuyor.

Şimdiye dek kupayı kazanan takımlar şöyle:

7 kez: Sevilla (İspanya)

3 kez: Juventus, Inter (İtalya), Liverpool (İngiltere), Atletico Madrid (İspanya)

2 kez: Borussia Mönchengladbach, Eintracht Frankfurt (Almanya), Tottenham, Chelsea (İngiltere), Real Madrid (İspanya), Göteborg (İsveç), Parma (İtalya), Feyenoord (Hollanda), Porto (Portekiz)

1 kez: Galatasaray (Türkiye), Anderlecht (Belçika), Ajax (Hollanda), Bayer Leverkusen, Bayern Münih, Schalke 04 (Almanya), CSKA Moskova, Zenit (Rusya), Napoli, Atalanta (İtalya), PSV (Hollanda), Valencia, Villarreal (İspanya), Shakhtar Donetsk (Ukrayna), Manchester United, Ipswich Town (İngiltere)

- Galatasaray tarihe geçti

UEFA Kupası'nı kazanan tek Türk kulübü Galatasaray, bu başarısını 1999-2000 sezonunda gerçekleştirdi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde elendikten sonra Avrupa'ya UEFA Kupası'ndan devam eden sarı-kırmızılı ekip, maç kaybetmeden ulaştığı Danimarka'nın başkenti Kopenhag'daki finalde, İngiltere'nin Arsenal takımına penaltılar sonucu 4-1 üstünlük sağlayarak büyük bir başarıya imza attı.

- Şampiyonlar ve finalistler

Sezon Şampiyon Finalist Sonuç 1971-72 Tottenham Wolverhampton 2-1, 1-1 1972-73 Liverpool B. Mönchengladbach 3-0, 0-2 1973-74 Feyenoord Tottenham 2-2, 2-0 1974-75 B. Mönchengladbach Twente 0-0, 5-1 1975-76 Liverpool Club Brugge 3-2, 1-1 1976-77 Juventus Athletic Bilbao 1-0, 1-2 1977-78 PSV Bastia 0-0, 3-0 1978-79 B. Mönchengladbach Kızılyıldız 1-1, 1-0 1979-80 Eintracht Frankfurt B. Mönchengladbach 2-3, 1-0 1980-81 Ipswich Town AZ Alkmaar 3-0, 2-4 1981-82 Göteborg Hamburg 1-0, 3-0 1982-83 Anderlecht Benfica 1-0, 1-1 1983-84 Tottenham Anderlecht 1-1, 1-1 (4-3 penaltı) 1984-85 Real Madrid Videoton 3-0, 0-1 1985-86 Real Madrid Köln 5-1, 0-2 1986-87 Göteborg Dundee United 1-0, 1-1 1987-88 Bayer Leverkusen Espanyol 0-3, 3-0 (3-2 penaltı) 1988-89 Napoli Stuttgart 2-1, 3-3 1989-90 Juventus Fiorentina 3-1, 0-0 1990-91 Inter Roma 2-0, 0-1 1991-92 Ajax Torino 2-2, 0-0 1992-93 Juventus Borussia Dortmund 3-1, 3-0 1993-94 Inter Salzburg 1-0, 1-0 1994-95 Parma Juventus 1-0, 1-1 1995-96 Bayern Münih Bordeaux 2-0, 3-1 1996-97 Schalke 04 Inter 1-0, 0-1 (4-1 penaltı) 1997-98 Inter Lazio 3-0 1998-99 Parma Olimpik Marsilya 3-0 1999-00 Galatasaray Arsenal 0-0 (4-1 penaltı) 2000-01 Liverpool Alaves 5-4 (uzatmada) 2001-02 Feyenoord Borussia Dortmund 3-2 2002-03 Porto Celtic 3-2 (uzatmada) 2003-04 Valencia Olimpik Marsilya 2-0 2004-05 CSKA Moskova Sporting Lizbon 3-1 2005-06 Sevilla Middlesbrough 4-0 2006-07 Sevilla Espanyol 2-2 (3-1 penaltı) 2007-08 Zenit Rangers 2-0 2008-09 Shakhtar Donetsk Werder Bremen 2-1 (uzatmada) 2009-10 Atletico Madrid Fulham 2-1 (uzatmada) 2010-11 Porto Braga 1-0 2011-12 Atletico Madrid Athletic Bilbao 3-0 2012-13 Chelsea Benfica 2-1 2013-14 Sevilla Benfica 0-0 (4-2 penaltı) 2014-15 Sevilla Dnipro 3-2 2015-16 Sevilla Liverpool 3-1 2016-17 Manchester United Ajax 2-0 2017-18 Atletico Madrid Olimpik Marsilya 3-0 2018-19 Chelsea Arsenal 4-1 2019-20 Sevilla Inter 3-2 2020-21 Villarreal Manchester United 1-1 (11-10 penaltı) 2021-22 Eintracht Frankfurt Rangers 1-1 (5-4 penaltı) 2022-23 Sevilla Roma 1-1 (4-1 penaltı) 2023-24 Atalanta Bayer Leverkusen 3-0

- Fuar Şehirleri Kupası

1955-1958 döneminden 1971-1972 sezonuna dek Fuar Şehirleri Kupası adı altında oynanan kupadaki finalistler ve şampiyonlar ise şöyle:

Sezon Şampiyon Finalist Sonuç 1955-58 Barcelona Karması Londra Karması 2-2, 6-0 1958-60 Barcelona Karması Birmingham 0-0, 4-1 1960-61 Roma Birmingham 2-2, 2-0 1961-62 Valencia Barcelona 6-2, 1-1 1962-63 Valencia Dinamo Zagreb 1-2, 2-0 1963-64 Real Zaragoza Valencia 2-1 1964-65 Ferencvaros Juventus 1-0 1965-66 Barcelona Real Zaragoza 0-1, 4-2 1966-67 Dinamo Zagreb Leeds United 2-0, 0-0 1967-68 Leeds United Ferencvaros 1-0, 0-0 1968-69 Newcastle United U. Dosza 3-0, 2-3 1969-70 Arsenal Anderlecht 1-3, 3-0 1970-71 Leeds United Juventus 2-2, 1-1

Not: Haberde, kupa şampiyonları ve kazanan takımların ülkelerine ait istatistikler, UEFA'nın da baz aldığı şekilde 1971-72 sezonundan itibaren yapılan isim değişikliği sonrası düzenlenen finalleri kapsamaktadır.