UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final eşleşmeleri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final turu dün oynanan maçlarla tamamlandı.

Dün oynanan maçlarda şu sonuçlar alındı:

Real Betis 2-4 Braga (3-5)

Nottingham Forest 1-0 Porto (2-1)

Aston Villa 4-0 Bologna (7-1)

Celta Viga 1-3 Freiburg (1-6)

Bu sonuçlarla Freiburg, Aston Villa, Nottingham Forest ve Braga yarı finale yükselen takımlar oldu.

Yarı finalde Aston Villa ile Nottingham Forest, Freiburg ile Braga eşleşti.

Yarı final ilk maçları 30 Nisan, rövanşları ise 7 Mayıs'ta oynanacak.