UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finalistler belli oluyor

UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finale çıkan takımlar yarın (17 Nisan Perşembe) belli olacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunun çeyrek final ikinci ayağındaki 4 maç da TSİ 22.00'de başlayacak.

Milli futbolcu Rıdvan Yılmaz'ın forma giydiği Rangers, sahasında 0-0 berabere kaldığı Athletic Bilbao ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Bir diğer milli oyuncu Can Uzun'un forma giydiği Eintracht Frankfurt, ilk maçta 1-1 berabere kaldığı Tottenham'ı konuk edecek.

Milli kaleci Altay Bayındır'ın oynadığı Manchester United ise deplasmanda 2-2 berabere kaldığı Olimpik Lyon'u ağırlayacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde yarın TSİ 22.00'de başlayacak rövanş maçları programı şu şekilde:

Lazio (İtalya)-Bodo/Glimt (Norveç) (0-2)

Eintracht Frankfurt (Almanya)-Tottenham (İngiltere) (1-1)

Manchester United (İngiltere)-Olimpik Lyon (Fransa) (2-2)

Athletic Bilbao (İspanya)-Rangers (İskoçya) (0-0)