UEFA Avrupa Ligi Play-off 1. maç | Alkmaar - Galatasaray maçı hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasını 14. sırada bitirip son 16 için play-off'lara kalan temsilcimiz GAlatasaray, Hollanda'nın güçlü ekiplerinden AZ Alkmaar ile play-off 1. maçına çıkıyor. Peki Galatasaray - Alkmaar maçı hangi gün, nerede ve saat kaçta oynanacak? AZ Alkmaar - Galatasaray maçı hangi kanalda yayınlanacak? Detaylara bakalım:

GALATASARAY'IN YENİLENEN UEFA LİSTESİ

Galatasaray, Alkmaar maçında hangi oyuncularla oynayacak sorusu da merak ediliyor. Galatasaray'ın güncellenen UEFA listesinde şu oyuncular bulunuyor: Fernando Muslera, Ismail Jakobs, Davinson Sánchez, Roland Sallai, Kerem Demirbay, Mauro Icardi, Dries Mertens, Yunus Akgün, Berkan Kutlu, Günay Güvenç, Gabriel Sara, Kaan Ayhan, Elias Jelert, Carlos Cuesta, Yusuf Demir, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Álvaro Morata, Metehan Baltacı

GALATASARAY - AZ ALKMAAR MAÇI NEREDE?

Galatasaray, play-off ilk maçında AZ Alkmaar ile Hollanda'da karşılaşacak. Galatasaray, deplasmandan avantajlı bir skor alıp rövanş için tur şansını artıamak istiyor.

AZ ALKMAAR - GALATASARAY MAÇI HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?

AZ Alkmaar - Galatasaray maçı 13 Şubat 2025 Perşembe günü saat 23:00'te oynanacak?

AZ ALKMAAR - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

AZ Alkmaar - Galatasaray maçı TRT 1'den şifresiz olarak izlenebilecek.

GALATASARAY PLAY-OFF RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray, 20 Şubat 2025 Perşembe günü saat 20:45'te Rams Park'ta oynayacağı maç için Hollanda'dan avantajlı bir sonuçla dönmeye çalışacak.