UEFA Avrupa Ligi play-off | Fenerbahçe - Anderlecht maçı hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 için mücadele eden Fenerbahçe, play-off ilk maçında Belçika Temsilcisi Anderlecht ile karşılaşıyor. Peki Fenerbahçe - Anderlecht maçı hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe UEFA maçı şifreli mi? Fenerbahçe'nin UEFA kadrosunda hangi oyuncular var? Tüm detaylara bakalım:

FENERBAHÇE GÜNCEL UEFA LİSTESİ

Fenerbahçe, UEFA listesine Anderson Talisca, Milan Skriniar, Filip Kostić'i ekleyerek kadrosunu güçlendirdi. Fenerbahçe'nin güncel UEFA listesi şu şekilde: İrfan Can Eğribayat, Dominik Livakoviç, Ertuğrul Çetin, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Mert Müldür, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Fred, İrfan Can Kahveci, Sofyan Amrabat, Sebastian Szymanski, Edin Dzeko, Dusan Tadic, Youssef En-Nesyri, Cengiz Ünder, Bright Osayi-Samuel, Cenk Tosun ve Allan Saint-Maximin, Anderson Talisca, Milan Skriniar, Filip Kostić.

FENERBAHÇE'DE HANGİ OYUNCULAR SAKAT?

Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü, Djiku ve İsmail Yüksek'in sakatlıkları nedeniyle Anderlecht karşısında forma giymesi beklenmiyor.

FENERBAHÇE - ANDERLECHT MAÇI HANGİ GÜN VE SAAT KAÇTA VE NEREDE?

Fenerbahçe - Anderlecht maçı 13 Şubat Perşembe günü saat 20:45'te Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak.

FENERBAHÇE - ANDERLECHT MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Anderlecht maçı TRT 1'de canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN

Anderlecht - Fenerbahçe play-off rövanş karşılaşması 20 Şubat 2025 Perşembe günü saat 23:00'te oynanacak.