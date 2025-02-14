UEFA Avrupa Ligi play-off | Galatasaray turu nasıl geçer? Rövanş maçı ne zaman?

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray, play-off turu birinci maçında Hollanda'nın AZ Alkmaar takımına 4-1 mağlup olarak tur umudunu İstanbul'a bıraktı. Peki Galatasaray turu nasıl geçer? AZ Alkmaar form durumu ile rövanş maçı gün ve saat bilgilerine bakalım:

AZ ALKMAAR FORM DURUMU

Alkmaar, oynadığı son 5 maçta 4 galibiyet 1 mağlubiyet alarak formda bir grafik çiziyor.

OSİMHEN NEDEN OYNAMADI?

Galatasaray'da Victor Osimhen, Lucas Torreira ve Davinson Sanchez sarı kart cezaları nedeniyle AZ Alkmaar karşısında ilk maçta forma giyemedi. Bu 3 oyuncunun UEFA Avrupa Ligi play-off karşılaşmasında sahadaki yerini almaları bekleniyor. Jacobs'un sakatlığı ise sürüyor ve henüz geri dönüş tarihi bilinmiyor.

GALATASARAY TURU NASIL GEÇER?

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi play-off ikinci maçında ilk olarak AZ Alkmaar'ı en az 3 farklı skorla yenmesi gerekiyor. Galatasaray'ın 3 farklı galibiyeti halinde maç uzatmalara gidecek. Galatasaray'ın AZ Alkmaar'ı 4 farklı skorla yenmesi halinde ise turu atlayan takım galatasaray olacak. Beraberlik ya da Galatasaray'ın mağlubiyetinde ise temsilcimiz UEFA Avrupa Ligi'ne veda edecek.

GALATASARAY- ALKMAAR UEFA RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

Galatasaray - Alkmaar UEFA Avrupa Ligi play-off rövanş maçı 20 Şubat 2025 tarihinde İstanbul'da RAMS Park'ta saat 20.45'te oynanacak.

GALATASARAY- ALKMAAR MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Alkmaar rövanş maçı TRT 1 ekranından şifresiz ve canlı olarak izlenebilecek.