Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

UEFA Avrupa Ligi play-off ilk maçları tamamlandı: Gecenin sonuçları

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda ilk maçlar tamamlandı. Samsunspor, deplasmanda öne geçtiği maçta Panathinaikos'a 2-1 yenildi.

Spor
  • 22.08.2025 10:11
  • Giriş: 22.08.2025 10:11
  • Güncelleme: 22.08.2025 10:15
Kaynak: AA
UEFA Avrupa Ligi play-off ilk maçları tamamlandı: Gecenin sonuçları
Fotoğraf: AA

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda ilk karşılaşmalar sona erdi.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasının play-off turu ilk ayağında 12 maç yapıldı.

Samsunspor, deplasmanda Panathinaikos'a 2-1 yenildi.

Karşılaşmaların rövanşları, 27-28 Ağustos'ta oynanacak.

Alınan sonuçlar şöyle:

Midtjylland (Danimarka) - KuPS Kuopio (Finlandiya): 4-0

Malmö (İsveç) - Sigma Olomouc (Çekya): 3-0

Brann (Norveç) - AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi): 2-1

Maccabi Tel Aviv (İsrail) - Dinamo Kiev (Ukrayna): 3-1

Shkendija (Kuzey Makedonya) - Ludogorets (Bulgaristan): 2-1

Panathinaikos (Yunanistan) - Samsunspor: 2-1

Zrinjski (Bosna Hersek) - Utrecht (Hollanda): 0-2

Slovan Bratislava (Slovakya) - Young Boys (İsviçre): 0-1

Lech Poznan (Polonya) - Genk (Belçika): 1-5

Aberdeen (İskoçya) - FCSB (Romanya): 2-2

Rijeka (Hırvatistan) - PAOK (Yunanistan): 1-0

Lincoln Red Imps (Cebelitarık) - Braga (Portekiz): 0-4

BirGün'e Abone Ol