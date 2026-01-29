UEFA Avrupa Ligi Play-Off Kura Çekimi Ne Zaman? Fenerbahçe’nin Muhtemel Rakipleri Kim?

UEFA Avrupa Ligi’nde heyecan grup aşamasının son haftasıyla birlikte zirveye çıkıyor. Temsilcimiz Fenerbahçe, Romanya deplasmanında FCSB karşısında sahaya çıkarken gözler sadece bu mücadeleye değil, aynı zamanda play-off kura çekimi ihtimallerine de çevrildi. Sarı-lacivertli ekibin alacağı sonuca göre UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki muhtemel rakipleri netlik kazanmış durumda.

FENERBAHÇE – FCSB MAÇI ÖNCESİ GENEL TABLO

UEFA Avrupa Ligi’nin son haftasında Fenerbahçe, Romanya temsilcisi FCSB ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Sarı-lacivertli takım bu zorlu mücadele öncesinde hazırlıklarını sürdürürken, eksik ve sakat oyuncular teknik heyeti düşündürüyor. Öte yandan bu karşılaşmanın sonucu, Fenerbahçe’nin play-off turundaki olası rakiplerini doğrudan etkileyecek.

UEFA AVRUPA LİGİ PLAY-OFF TURU İHTİMALLERİ

Ülke puanı hesaplamaları ve mevcut sıralamaya göre Fenerbahçe’nin FCSB maçında alacağı sonuca bağlı olarak karşılaşabileceği rakipler belli oldu. Galibiyet, beraberlik veya mağlubiyet senaryolarının her biri farklı bir tabloyu ortaya koyuyor.

FCSB Maçı Galibiyetle Sonuçlanırsa

Panathinaikos

Brann

Celtic

FCSB Maçı Beraberlikle Sonuçlanırsa

PAOK

Kızılyıldız

Viktoria Plzen

FCSB Maçı Mağlubiyetle Sonuçlanırsa

Genk

Nottingham Forest

Kızılyıldız

FENERBAHÇE’NİN İLK 8’E GİRME İHTİMALİ

Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi’nde ilk 8 içerisinde yer alabilmesi için yalnızca FCSB galibiyeti yeterli olmuyor. Bunun yanı sıra birçok karşılaşmadan Sarı-lacivertli ekibin lehine sonuçların çıkması gerekiyor.

İlk 8 İçin Gerekli Şartlar

Real Betis’in Feyenoord’a yenilmesi

Porto’nun Rangers’a yenilmesi

Genk’in Malmö’ye puan kaybetmesi

Kızılyıldız’ın Celta Vigo ile berabere kalması

Stuttgart’ın Young Boys’a puan kaybetmesi

PAOK’un Olympique Lyon’a puan kaybetmesi

Bologna’nın Maccabi Tel Aviv’e puan kaybetmesi

Nottingham Forest’ın Ferencvaros’a puan kaybetmesi

Viktoria Plzen’in Basel’e puan kaybetmesi

Panathinaikos’un Roma’ya puan kaybetmesi ya da az farkla yenilmesi

Not: Bu senaryolarda averaj hesapları da devreye girebilir.

UEFA Avrupa Ligi play-off kura çekimi ne zaman?

UEFA Avrupa Ligi play-off kura çekimi, grup aşamasının sona ermesinin ardından UEFA takvimine göre gerçekleştirilecektir.

Fenerbahçe play-off turunda hangi takımlarla eşleşebilir?

Fenerbahçe’nin muhtemel rakipleri, FCSB maçından alınacak sonuca göre Panathinaikos, Brann, Celtic, PAOK, Kızılyıldız, Viktoria Plzen, Genk ve Nottingham Forest gibi takımlar olabilir.

Fenerbahçe’nin ilk 8’e girme şansı var mı?

Evet, Fenerbahçe’nin ilk 8’e girebilmesi için FCSB galibiyetinin yanı sıra diğer 10 karşılaşmadan belirli sonuçların çıkması gerekiyor.