UEFA Avrupa Ligi Play-Off Kura Çekimi Ne Zaman? Fenerbahçe’nin Muhtemel Rakipleri Kim?
UEFA Avrupa Ligi play-off kura çekimi yaklaşırken Fenerbahçe cephesinde heyecan giderek artıyor. Sarı-lacivertli ekibin FCSB deplasmanında alacağı sonuç, hem sıralamadaki yerini hem de UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki muhtemel rakiplerini belirleyecek. Futbolseverler ise “Fenerbahçe’nin rakipleri kimler olacak?” sorusuna yanıt arıyor.
UEFA Avrupa Ligi’nde heyecan grup aşamasının son haftasıyla birlikte zirveye çıkıyor. Temsilcimiz Fenerbahçe, Romanya deplasmanında FCSB karşısında sahaya çıkarken gözler sadece bu mücadeleye değil, aynı zamanda play-off kura çekimi ihtimallerine de çevrildi. Sarı-lacivertli ekibin alacağı sonuca göre UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki muhtemel rakipleri netlik kazanmış durumda.
FENERBAHÇE – FCSB MAÇI ÖNCESİ GENEL TABLO
UEFA Avrupa Ligi’nin son haftasında Fenerbahçe, Romanya temsilcisi FCSB ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Sarı-lacivertli takım bu zorlu mücadele öncesinde hazırlıklarını sürdürürken, eksik ve sakat oyuncular teknik heyeti düşündürüyor. Öte yandan bu karşılaşmanın sonucu, Fenerbahçe’nin play-off turundaki olası rakiplerini doğrudan etkileyecek.
UEFA AVRUPA LİGİ PLAY-OFF TURU İHTİMALLERİ
Ülke puanı hesaplamaları ve mevcut sıralamaya göre Fenerbahçe’nin FCSB maçında alacağı sonuca bağlı olarak karşılaşabileceği rakipler belli oldu. Galibiyet, beraberlik veya mağlubiyet senaryolarının her biri farklı bir tabloyu ortaya koyuyor.
FCSB Maçı Galibiyetle Sonuçlanırsa
- Panathinaikos
- Brann
- Celtic
FCSB Maçı Beraberlikle Sonuçlanırsa
- PAOK
- Kızılyıldız
- Viktoria Plzen
FCSB Maçı Mağlubiyetle Sonuçlanırsa
- Genk
- Nottingham Forest
- Kızılyıldız
FENERBAHÇE’NİN İLK 8’E GİRME İHTİMALİ
Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi’nde ilk 8 içerisinde yer alabilmesi için yalnızca FCSB galibiyeti yeterli olmuyor. Bunun yanı sıra birçok karşılaşmadan Sarı-lacivertli ekibin lehine sonuçların çıkması gerekiyor.
İlk 8 İçin Gerekli Şartlar
- Real Betis’in Feyenoord’a yenilmesi
- Porto’nun Rangers’a yenilmesi
- Genk’in Malmö’ye puan kaybetmesi
- Kızılyıldız’ın Celta Vigo ile berabere kalması
- Stuttgart’ın Young Boys’a puan kaybetmesi
- PAOK’un Olympique Lyon’a puan kaybetmesi
- Bologna’nın Maccabi Tel Aviv’e puan kaybetmesi
- Nottingham Forest’ın Ferencvaros’a puan kaybetmesi
- Viktoria Plzen’in Basel’e puan kaybetmesi
- Panathinaikos’un Roma’ya puan kaybetmesi ya da az farkla yenilmesi
Not: Bu senaryolarda averaj hesapları da devreye girebilir.
UEFA Avrupa Ligi play-off kura çekimi ne zaman?
UEFA Avrupa Ligi play-off kura çekimi, grup aşamasının sona ermesinin ardından UEFA takvimine göre gerçekleştirilecektir.
Fenerbahçe play-off turunda hangi takımlarla eşleşebilir?
Fenerbahçe’nin muhtemel rakipleri, FCSB maçından alınacak sonuca göre Panathinaikos, Brann, Celtic, PAOK, Kızılyıldız, Viktoria Plzen, Genk ve Nottingham Forest gibi takımlar olabilir.
Fenerbahçe’nin ilk 8’e girme şansı var mı?
Evet, Fenerbahçe’nin ilk 8’e girebilmesi için FCSB galibiyetinin yanı sıra diğer 10 karşılaşmadan belirli sonuçların çıkması gerekiyor.