UEFA Avrupa Ligi Play-off turu | Fenerbahçe turu nasıl geçer? Rövanş maçı ne zaman?

FEnerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Hollanda'nın köklü takımlarından Anderlecht'i yenerek son 16 yolunda büyük bir avantaj elde etti. Fenerbahçe'nin galibiyetinin ardından taraftarlar, rövanş maçının gün ve saatini merak ediyor. Anderlecht - Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi rövanş maçı saat kaçta ve nerede oynanacak? Fenerbahçe turu nasıl geçer? Detaylara bakalım:

ANDERLECHT FORM GRAFİĞİ

UEFA Avrupa Ligi'nde 10'uncu sırada yer alarak Fenerbahçe ile eşleşen Anderlecht, ilk maçta Fenerbahçe karşısında sahadan 3-0 yenilgiye ayrıldı. Böylece Anderlecht, oynadığı son 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak düşüş grafiği sergiledi.

ANDERLECHT MAÇLARINI NEREDE OYNUYOR?

Anderlecht, maçlarını Brüksel'de bulunan 21.900 seyirci kapasiteli Lotto Park'ta oynuyor. Taraftarının etkisiyle Anderlecht, Fenerbahçe karşısında baskılı bir oyun oynamak isteyecektir.

FENERBAHÇE TURU NASIL GEÇER?

Temsilcimiz Fenerbahçe, Anderlecht karşısında rövanş maçında galip gelirse, berabere kalırsa ya da en fazla 2 farkla mağlup olması halinde adını UEFA'da son 16'ya yazdıracak.

FENERBAHÇE SON 16'YA KALIRSA RAKİBİ KİM OLACAK?

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde son 16'ya kalması halinde ise rakibi Glascov Rangers ya da Olimpiakos olacak.

FENERBAHÇE - ANDERLECHT RÖVANŞ MAÇI HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?

Anderlecht - Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi play-off rövanş maçı 20 Şubat 2025 Perşembe günü saat 23:00'te oynanacak.

FENERBAHÇE - ANDERLECHT RÖVANŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Anderlecht - Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi play-off rövanş maçı TRT 1 ekranından canlı olarak izlenebilecek.