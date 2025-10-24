UEFA Avrupa Ligi Puan Durumu: Fenerbahçe kaçıncı sırada? (3. Hafta)

UEFA Avrupa Ligi 'nin 3. haftasında Fenerbahçe , Alman ekibi Stuttgart'ı 1-0 mağlup ederek gruptaki ikinci galibiyetini elde etti. Chobani Stadı'nda oynanan karşılaşmada sarı-lacivertliler, Kerem Aktürkoğlu'nun penaltıdan attığı golle 3 puanı hanesine yazdırdı.

UEFA AVRUPA LİGİ 3. HAFTA GÜNCEL PUAN DURUMU

Fenerbahçe, 3 maçta 6 puanla 14. sırada yer alıyor. Sıra Takım O G B M A Y Av. Puan 1 FC Midtjylland 3 3 0 0 8 2 +6 9 2 Braga 3 3 0 0 5 0 +5 9 3 Olympique Lyon 3 3 0 0 5 0 +5 9 4 Dinamo Zagreb 3 2 1 0 7 3 +4 7 5 Viktoria Plzen 3 2 1 0 6 2 +4 7 6 Freiburg 3 2 1 0 5 2 +3 7 7 Ferencvaros 3 2 1 0 5 3 +2 7 8 Brann 3 2 0 1 5 2 +3 6 9 Celta Vigo 3 2 0 1 6 4 +2 6 10 Aston Villa 3 2 0 1 4 2 +2 6 11 Lille 3 2 0 1 6 5 +1 6 12 Go Ahead Eagles 3 2 0 1 4 3 +1 6 13 Young Boys 3 2 0 1 6 6 0 6 14 Fenerbahçe 3 2 0 1 4 4 0 6 15 Porto 3 2 0 1 3 3 0 6 16 Real Betis 3 1 2 0 4 2 +2 5 17 Nottingham Forest 3 1 1 1 6 5 +1 4 18 Bologna 3 1 1 1 3 3 0 4 19 KRC Genk 3 1 1 1 1 1 0 4 20 PAOK 3 1 1 1 5 6 -1 4 21 Celtic 3 1 1 1 3 4 -1 4 22 Panathinaikos 3 1 0 2 6 6 0 3 23 Basel 3 1 0 2 3 4 -1 3 24 Feyenoord 3 1 0 2 3 4 -1 3 25 Roma 3 1 0 2 3 4 -1 3 26 Ludogorets Razgrad 3 1 0 2 4 6 -2 3 27 Sturm Graz 3 1 0 2 3 5 -2 3 28 FCSB 3 1 0 2 2 4 -2 3 29 Vfb Stuttgart 3 1 0 2 2 4 -2 3 30 Kızıl Yıldız 3 0 1 2 2 5 -3 1 31 Malmö 3 0 1 2 2 6 -4 1 32 Maccabi Tel Aviv 3 0 1 2 1 6 -5 1 33 Nice 3 0 0 3 3 6 -3 0 34 Red Bull Salzburg 3 0 0 3 2 6 -4 0 35 Utrecht 3 0 0 3 0 4 -4 0 36 Rangers FC 3 0 0 3 1 6 -5 0

UEFA AVRUPA LİGİ YENİ SİSTEM NEDİR?

UEFA Avrupa Ligi Puan tablosunda ilk sekiz sırayı alan takımlar doğrudan son 16 turuna kalıyor. 9. ile 24. sıralar arasındaki takımlar ise play-off mücadelesi veriyor.