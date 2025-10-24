UEFA Avrupa Ligi Puan Durumu: Fenerbahçe kaçıncı sırada? (3. Hafta)
Fenerbahçe Stuttgart karşısında galibiyet ende ederek UEFA Avrupa Ligi puan tablosunda önemli bir sıraya yükseldi. Peki Fenerbahçe kaçıncı sırada? UEFA Avrupa Ligi üst tur için takımlar kaçıncı sırada yer almalı? Detaylar haberimizde.
Kaynak: Haber Merkezi
UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Fenerbahçe, Alman ekibi Stuttgart'ı 1-0 mağlup ederek gruptaki ikinci galibiyetini elde etti. Chobani Stadı'nda oynanan karşılaşmada sarı-lacivertliler, Kerem Aktürkoğlu'nun penaltıdan attığı golle 3 puanı hanesine yazdırdı.
UEFA AVRUPA LİGİ 3. HAFTA GÜNCEL PUAN DURUMU
Fenerbahçe, 3 maçta 6 puanla 14. sırada yer alıyor.
|Sıra
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|Puan
|1
|FC Midtjylland
|3
|3
|0
|0
|8
|2
|+6
|9
|2
|Braga
|3
|3
|0
|0
|5
|0
|+5
|9
|3
|Olympique Lyon
|3
|3
|0
|0
|5
|0
|+5
|9
|4
|Dinamo Zagreb
|3
|2
|1
|0
|7
|3
|+4
|7
|5
|Viktoria Plzen
|3
|2
|1
|0
|6
|2
|+4
|7
|6
|Freiburg
|3
|2
|1
|0
|5
|2
|+3
|7
|7
|Ferencvaros
|3
|2
|1
|0
|5
|3
|+2
|7
|8
|Brann
|3
|2
|0
|1
|5
|2
|+3
|6
|9
|Celta Vigo
|3
|2
|0
|1
|6
|4
|+2
|6
|10
|Aston Villa
|3
|2
|0
|1
|4
|2
|+2
|6
|11
|Lille
|3
|2
|0
|1
|6
|5
|+1
|6
|12
|Go Ahead Eagles
|3
|2
|0
|1
|4
|3
|+1
|6
|13
|Young Boys
|3
|2
|0
|1
|6
|6
|0
|6
|14
|Fenerbahçe
|3
|2
|0
|1
|4
|4
|0
|6
|15
|Porto
|3
|2
|0
|1
|3
|3
|0
|6
|16
|Real Betis
|3
|1
|2
|0
|4
|2
|+2
|5
|17
|Nottingham Forest
|3
|1
|1
|1
|6
|5
|+1
|4
|18
|Bologna
|3
|1
|1
|1
|3
|3
|0
|4
|19
|KRC Genk
|3
|1
|1
|1
|1
|1
|0
|4
|20
|PAOK
|3
|1
|1
|1
|5
|6
|-1
|4
|21
|Celtic
|3
|1
|1
|1
|3
|4
|-1
|4
|22
|Panathinaikos
|3
|1
|0
|2
|6
|6
|0
|3
|23
|Basel
|3
|1
|0
|2
|3
|4
|-1
|3
|24
|Feyenoord
|3
|1
|0
|2
|3
|4
|-1
|3
|25
|Roma
|3
|1
|0
|2
|3
|4
|-1
|3
|26
|Ludogorets Razgrad
|3
|1
|0
|2
|4
|6
|-2
|3
|27
|Sturm Graz
|3
|1
|0
|2
|3
|5
|-2
|3
|28
|FCSB
|3
|1
|0
|2
|2
|4
|-2
|3
|29
|Vfb Stuttgart
|3
|1
|0
|2
|2
|4
|-2
|3
|30
|Kızıl Yıldız
|3
|0
|1
|2
|2
|5
|-3
|1
|31
|Malmö
|3
|0
|1
|2
|2
|6
|-4
|1
|32
|Maccabi Tel Aviv
|3
|0
|1
|2
|1
|6
|-5
|1
|33
|Nice
|3
|0
|0
|3
|3
|6
|-3
|0
|34
|Red Bull Salzburg
|3
|0
|0
|3
|2
|6
|-4
|0
|35
|Utrecht
|3
|0
|0
|3
|0
|4
|-4
|0
|36
|Rangers FC
|3
|0
|0
|3
|1
|6
|-5
|0
UEFA AVRUPA LİGİ YENİ SİSTEM NEDİR?
UEFA Avrupa Ligi Puan tablosunda ilk sekiz sırayı alan takımlar doğrudan son 16 turuna kalıyor. 9. ile 24. sıralar arasındaki takımlar ise play-off mücadelesi veriyor.