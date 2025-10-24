Giriş / Abone Ol
UEFA Avrupa Ligi Puan Durumu: Fenerbahçe kaçıncı sırada? (3. Hafta)

Fenerbahçe Stuttgart karşısında galibiyet ende ederek UEFA Avrupa Ligi puan tablosunda önemli bir sıraya yükseldi. Peki Fenerbahçe kaçıncı sırada? UEFA Avrupa Ligi üst tur için takımlar kaçıncı sırada yer almalı? Detaylar haberimizde.

  • 24.10.2025 11:59
  • Giriş: 24.10.2025 11:59
  • Güncelleme: 24.10.2025 11:59
Foto: Depophotos

UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Fenerbahçe, Alman ekibi Stuttgart'ı 1-0 mağlup ederek gruptaki ikinci galibiyetini elde etti. Chobani Stadı'nda oynanan karşılaşmada sarı-lacivertliler, Kerem Aktürkoğlu'nun penaltıdan attığı golle 3 puanı hanesine yazdırdı.

UEFA AVRUPA LİGİ 3. HAFTA GÜNCEL PUAN DURUMU

Fenerbahçe, 3 maçta 6 puanla 14. sırada yer alıyor.

SıraTakımOGBMAYAv.Puan
1FC Midtjylland330082+69
2Braga330050+59
3Olympique Lyon330050+59
4Dinamo Zagreb321073+47
5Viktoria Plzen321062+47
6Freiburg321052+37
7Ferencvaros321053+27
8Brann320152+36
9Celta Vigo320164+26
10Aston Villa320142+26
11Lille320165+16
12Go Ahead Eagles320143+16
13Young Boys32016606
14Fenerbahçe32014406
15Porto32013306
16Real Betis312042+25
17Nottingham Forest311165+14
18Bologna31113304
19KRC Genk31111104
20PAOK311156-14
21Celtic311134-14
22Panathinaikos31026603
23Basel310234-13
24Feyenoord310234-13
25Roma310234-13
26Ludogorets Razgrad310246-23
27Sturm Graz310235-23
28FCSB310224-23
29Vfb Stuttgart310224-23
30Kızıl Yıldız301225-31
31Malmö301226-41
32Maccabi Tel Aviv301216-51
33Nice300336-30
34Red Bull Salzburg300326-40
35Utrecht300304-40
36Rangers FC300316-50

UEFA AVRUPA LİGİ YENİ SİSTEM NEDİR?

UEFA Avrupa Ligi Puan tablosunda ilk sekiz sırayı alan takımlar doğrudan son 16 turuna kalıyor. 9. ile 24. sıralar arasındaki takımlar ise play-off mücadelesi veriyor.

