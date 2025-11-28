UEFA Avrupa Ligi Puan Durumu: Fenerbahçe Kaçıncı Sırada?

UEFA Avrupa Ligi 2025/2026 sezonunda heyecan giderek artarken, temsilcimiz Fenerbahçe grup mücadelesinde kritik bir konuma yerleşti. Avrupa futbolunun önde gelen takımlarının mücadele ettiği turnuvada, temsilcimizin kaçıncı sırada olduğu, kaç puan topladığı ve bir üst tura çıkma ihtimali futbolseverler tarafından merakla araştırılıyor. İşte UEFA Avrupa Ligi puan durumu, Fenerbahçe kaçıncı sırada sorusunun yanıtı ve turnuvanın dikkat çeken takımları.

FENERBAHÇE KAÇINCI SIRADA? GÜNCEL PUAN DURUMU

Fenerbahçe, 5 maç sonunda 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak topladığı 8 puanla 20. sırada yer alıyor. Toplam 5 gol atan ve 5 gol yiyen sarı-lacivertliler, averaj bakımından nötr bir tablo çizdi. Avrupa Ligi puan cetvelinde üst sıralarda yer alan Lyon, Midtjylland ve Aston Villa gibi takımlar ise yüksek skorlar ve istikrarlı performanslarıyla dikkat çekiyor.

UEFA Avrupa Ligi 2025/26 Güncel Puan Durumu Tablosu

Sıra Takım Puan 1 Lyon 12 2 Midtjylland 12 3 Aston Villa 12 4 Freiburg 11 5 Betis 11 6 Ferencvaros 11 7 Braga 10 8 FC Porto 10 9 Genk 10 10 Celta Vigo 9 11 Lille 9 12 Stuttgart 9 13 Plzen 9 14 Panathinaikos 9 15 AS Roma 9 16 Nottingham 8 17 PAOK 8 18 Bologna 8 19 Brann 8 20 Fenerbahçe 8 21 Celtic 7 22 Crvena zvezda 7 23 Din. Zagreb 7 24 Basel 6 25 Ludogorets 6 26 Young Boys 6 27 G.A. Eagles 6 28 Sturm Graz 4 29 Salzburg 3 30 Feyenoord 3 31 FCSB 3 32 Utrecht 1 33 Rangers 1 34 Malmo FF 1 35 M. Tel Aviv 1 36 Nice 0

FENERBAHÇE'NİN AVRUPA LİGİ PERFORMANSI

Fenerbahçe, grupta oynadığı son 5 maçta yenilmezlik serisini koruduğu dönemlerle dikkat çekti. Ancak aldığı beraberlikler, puan sıralamasında üst basamaklara tırmanmasını engelledi. Futbolseverler, özellikle “Fenerbahçe kaçıncı sırada?”, “Fenerbahçe’nin puanı kaç?”, “Avrupa Ligi Fenerbahçe son durumu” gibi sorulara yanıt arıyor. Sarı-lacivertli takımın önümüzdeki maçlarda göstereceği performans, Avrupa’da yoluna devam edip edemeyeceğini belirleyecek.

GRUBUN FAVORİLERİ VE ÖNE ÇIKAN TAKIMLAR

Lyon, Midtjylland ve Aston Villa, hem gol sayıları hem de galibiyet oranlarıyla ligin en güçlü ekipleri arasında yer alıyor. Freiburg ve Betis ise sürpriz çıkışlarıyla dikkat çekiyor. Avrupa Ligi puan durumu incelendiğinde, rekabetin sadece üst sıralarda değil, orta sıralarda da oldukça çetin geçtiği görülüyor. Özellikle 7 ila 20. sıra arasındaki takımlar sadece birkaç puan farkla birbirinden ayrılıyor.

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe kaçıncı sırada?

Fenerbahçe, 8 puanla genel sıralamada 20. sırada yer alıyor.

Fenerbahçe kaç puan topladı?

Fenerbahçe, 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle toplam 8 puan topladı.

Avrupa Ligi'nde lider hangi takım?

Lider, 12 puanla Lyon, Midtjylland ve Aston Villa takımlarıdır.

Fenerbahçe’nin Avrupa’da üst tura çıkma şansı var mı?

Fenerbahçe, alacağı galibiyetlerle üst tura çıkma potasına girebilir. Sıralama olarak Fenerbahçe play - off aralığında bulunuyor.

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele giderek kızışırken Fenerbahçe, kritik eşiğe yaklaştı. Topladığı 8 puanla orta sıralarda bulunan sarı-lacivertliler, kalan maçlarda göstereceği performansla üst tura yükselme potansiyeline sahip. Avrupa Ligi puan durumu, her hafta yeni sürprizlere gebeyken, futbolseverlerin gözü Fenerbahçe'nin bir sonraki mücadelesinde olacak.