UEFA Avrupa Ligi | RFS Rigas - Galatasaray maçı ne zaman, hangi gün, hangi kanalda ve saat kaçta? Galatasaray RFS maçı şifreli mi?

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci maçını RFS ile oynayacak. RFS - Galatasaray maçı saat kaçta? Galatasaray RFS Rigas maçı nerede oynanacak? RFS Galatasaray maçı hangi gün ve hangi kanalda? RFS - Galatasaray maçı şifreli mi? Detaylar belli oldu.

A- A A+

Foto: Depophotos