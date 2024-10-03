UEFA Avrupa Ligi | RFS Rigas - Galatasaray maçı ne zaman, hangi gün, hangi kanalda ve saat kaçta? RFS - Galatasaray maçının hakemi kim? Galatasaray'da hangi oyuncular takıma dönüyor? Galatasaray RFS maçı şifreli mi?

UEFA Avrupa Ligi'nde ilk maçını 3-1 kazanan Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 2. maçında RFS takımı ile oynayacak. RFS - Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta ve ne zaman? Galatasaray'da eksik ve cezalı oyuncular kimler? RFS'nin form durumu ve UEFA Avrupa Ligi performansına ilişkin detaylara bakalım:

RFS HANGİ ÜLKENİN TAKIMI?

RFS Letonya Ligi'nde mücadele etmektedir.

RFS RİGAS'IN FORM DURUMU

Letonya Ligi'nde birinci sırada bulunan RFS Rigas, UEFA Avrupa Ligi ilk maçında Romanya temsilcisi Fotbal Club FCSB'ye (Eski Adıyla Steau Bükreş) 4-1'lik skorla mağlup oldu.

GALATASARAY'IN FORM DURUMU

Galatasaray, oynadığı son 5 maçta 4 galibiyet 1 beraberlik alarak oldukça formda bir görüntü çiziyor. Öte yandan Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde Yunan temsilcisi Paok'u 3-1'lik skorla mağlup ederen UEFA Avrupa Ligi'ne de kayıpsız başladı.

GALATASARAY'DA EKSİK VE CEZALILAR KİMLER?

Galatasaray'da kaleci Fernando Muslera, kırmızı kart cezası nedeniyle RFS maçında forma giyemeyecek. Roland Sallai ise Galatasaray'ın UEFA kadrosunda yer almadığı için RFS maçında sahaya çıkamayacak. Tedavisi tamamlanan Hakim Ziyech ise takımla çalışmalara başladı.

GALATASARAY'IN UEFA KADROSU

Fernando Muslera, Günay Güvenç, Batuhan Şen, Elias Jelert, Victor Nelsson, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Kaan Ayhan, Metehan Baltacı, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Berkan Kutlu, Kerem Demirbay, Hakim Ziyech, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Yusuf Demir, Dries Mertens, Michy Batshuayi, Mauro Icardi, Victor Osimhen.

OKAN BURUK: TAKIMIMA GÜVENİYORUM

RFS maçı öncesinde yapılan basın toplantısında konuşan Galatasaray Teknik direktörü Okan Buruk, "Avrupa Ligi'ne galibiyetle başladık, galibiyetle devam etmek istiyoruz. Rakibimize büyük saygı duyuyoruz. Hedefimiz kazanarak yolumuza devam etmek. Yarın en iyisini yapmaya çalışacağız. Her zamanki gibi oyuncularıma çok güveniyorum. İnşallah kazanarak yolumuza devam edeceğiz" dedi.

RFS-GALATASARAY MAÇININ HAKEMİ KİM?

RFS-Galatasaray karşılaşmasını Slovak hakem Filip Glova yönetecek.

RFS RİGAS'IN PİYASA DEĞERİ NEDİR?

RFS Rigas'ın piyasa değeri 9.4 Milyon Euro'dur.

RFS - GALATASARAY MAÇI NEREDE OYNANACAK?

RFS - Galatasaray maçı Letonya'nın Riga kentinde oynanacak.

RFS - GALATASARAY MAÇI HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?

RFS - Galatasaray maçı 3 Ekim Perşembe günü saat 19:45'te oynanacak.

RFS - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA? GALATASARAY UEFA MAÇI ŞİFRELİ Mİ?

RFS - Galatasaray maçı TRT 1 ekranından şifresiz olarak yayınlanacak.