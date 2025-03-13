UEFA Avrupa Ligi Son 16 | Fenerbahçe turu nasıl geçer? Rangers - Fenerbahçe rövanş maçı ne zaman? Maçın hakemi açıklandı!

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe, son 16 turu ilk maçında Glascow Rangers karşısında sahadan 3-1'ik skorla mağlup ayrıldı. Peki Fenerbahçe elendi mi? Fenerbahçe turu nasıl geçer? Fenerbahçe'nin deplasmanda hangi skorlarla kazanması gerekir? Fenerbahçe hangi skorlarla elenir? Fenerbahçe Rangers rövanş maçı ne zaman? Maçla ilgili tüm detaylar şöyle:

FENERBAHÇE NASIL TUR ATLAR?

Fenerbahçe, Rangers deplasmanına 3-1'lik dezavantajlı skorla gidecek. Fenerbahçe'nin Glascow Rangers karşısında alacağı 2 farklı galibiyet maçı uzatmalara taşıyacak. Fenerbahçe 3 farklı galibiyet alırsa UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükselen taraf olacak.

Fenerbahçe, Glascow Rangers karşısında 1 farklı galibiyet alırsa, ya da berabere kalıp maülup olması durumlarında Fenerbahçe elenen taraf olacak.

FENERBAHÇE'DE EKSİKLER DÖNÜYOR

Fenerbahçe'de ilk maçta sarı kart cezaları bulunan Osayi Samuel ile Fred, Glascow Rangers karşısında rövanş maçında sahada olabilecek.

FENERBAHÇE RANGERS MAÇININ HAKEMİ

Fenerbahçe Rangers UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçını Norveçli hakem Espen Eskas yönetecek.

FENERBAHÇE RANGERS RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Rangers - Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi rövanş maçı 13 Mart Perşembe günü saat 23.00'te oynanacak. FEnerbahçe'nin UEFA maçı TRT 1 Ekranından canlı ve şifresiz olarak izlenebilecek.