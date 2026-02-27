UEFA Avrupa Ligi Son 16 Kura Sonuçları Açıklandı

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu kura sonuçları futbolseverler tarafından büyük merakla bekleniyordu. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda son 16 turu eşleşmeleri resmen belli oldu. İsviçre’nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi’nde gerçekleştirilen kura çekimi sonrası takımların rakipleri netleşti.

UEFA AVRUPA LİGİ SON 16 MAÇLARI NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu maçları 12 Mart ve 19 Mart tarihlerinde oynanacak. İlk karşılaşmalar 12 Mart’ta, rövanş mücadeleleri ise 19 Mart’ta sahne alacak. Bu tarihler, Avrupa Ligi maç tarihleri açısından takımların yol haritasını belirleyecek.

UEFA AVRUPA LİGİ SON 16 EŞLEŞMELERİ

Kura çekiminin ardından oluşan UEFA Avrupa Ligi son 16 eşleşmeleri şu şekilde:

Eşleşme Ferencvaros (Macaristan) - Braga (Portekiz) Panathinaikos (Yunanistan) - Real Betis (İspanya) Genk (Belçika) - Freiburg (Almanya) Celta Vigo (İspanya) - Olimpik Lyon (Fransa) Stuttgart (Almanya) - Porto (Portekiz) Nottingham Forest (İngiltere) - Midtjylland (Danimarka) Bologna (İtalya) - Roma (İtalya) Lille (Fransa) - Aston Villa (İngiltere)

AVRUPA LİGİ SON 16 TURUNDA DİKKAT ÇEKEN EŞLEŞMELER

UEFA Avrupa Ligi son 16 kura sonuçları incelendiğinde farklı ülkelerden güçlü ekiplerin karşı karşıya geldiği görülüyor. İtalya temsilcileri Bologna ile Roma’nın eşleşmesi dikkat çekerken, İngiltere ekibi Nottingham Forest ile Danimarka temsilcisi Midtjylland mücadelesi de öne çıkıyor.

Almanya, Fransa, İspanya, Portekiz ve İngiltere’den takımların yer aldığı son 16 turu, Avrupa Ligi heyecanını bir üst seviyeye taşıyacak.

UEFA Avrupa Ligi son 16 kura sonuçları açıklandı mı?

Evet, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu kura çekimi tamamlandı ve eşleşmeler belli oldu.

Avrupa Ligi son 16 maçları ne zaman oynanacak?

Son 16 turu maçları 12 Mart ve 19 Mart tarihlerinde oynanacak.

UEFA Avrupa Ligi son 16 eşleşmeleri neler?

Ferencvaros - Braga, Panathinaikos - Real Betis, Genk - Freiburg, Celta Vigo - Olimpik Lyon, Stuttgart - Porto, Nottingham Forest - Midtjylland, Bologna - Roma ve Lille - Aston Villa eşleşmeleri oluştu.

UEFA Avrupa Ligi son 16 kura sonuçları ile birlikte Avrupa Ligi eşleşmeleri netleşti. 12 ve 19 Mart tarihlerinde oynanacak karşılaşmalar, kulüplerin çeyrek finale yükselme mücadelesine sahne olacak. Avrupa futbolunun önemli organizasyonlarından biri olan UEFA Avrupa Ligi’nde heyecan giderek artıyor.