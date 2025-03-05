UEFA Avrupa Ligi son 16 | Rangers - Fenerbahçe maçı hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna yükselerek İskoçya’nın köklü kulüplerinden Glasgow Rangers ile karşı karşıya geliyor. Futbolseverler, "Fenerbahçe - Rangers maçı hangi kanalda" ve "Fenerbahçe - Rangers maçı saat kaçta" gibi soruların yanıtlarını arıyor. İşte maçın tüm detayları!

FENERBAHÇE'NİN SON DURUMU

Fenerbahçe, Avrupa'da başarılı bir performans sergileyerek son 16 turuna yükseldi. Teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki Sarı-Lacivertliler, hem Süper Lig’de hem de Avrupa’da istikrarlı bir grafik çiziyor. Taraftarlar, "Fenerbahçe - Rangers maçı muhtemel 11'ler" konusunu da araştırıyor. Takımın en golcü isimlerinden Youssef En-Nesyri, Dusan Tadić, Edin Džeko ve Talisca, Rangers karşısında Fenerbahçe’nin en önemli kozları olacak.

FENERBAHÇE'DE EKSİK VE SAKAT OYUNCULAR

Sakatlıklar ve cezalı oyuncular, maç öncesi en çok merak edilen konular arasında. Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Levent Mercan, Jayden Oosterwolde, Becao, Diego Carlos ve İsmail Yüksek, sakatlıkları nedeniyle Rangers karşısında forma giyemeyecek. Öte yandan Osayi Samuel ve Fred de sarı kart cezaları nedeniyle Rangers karşısında sahada olamayacak. Oğuz Aydın ise UEFA Listesi'nde yer almıyor.

RANGERS’TA EKSİK VE SAKAT OYUNCULAR

Rangers cephesinde de Neraysho Kasanwirjo, sakatlığı nedeniyle Fenerbahçe karşısında forma giyemeyecek.

FENERBAHÇE FORM DURUMU

Fenerbahçe, oynadığı son 6 maçta 4 galibiyet ve 2 beraberlik alarak oldukça formda bir görüntü çiziyor.

RANGERS FORM DURUMU

"Rangers'ın son form durumu" konusu da futbolseverlerin araştırdığı başlıklar arasında. Rangers, oynadığı son 6 maçta 3 galibiyet ve 3 mağlubiyet aldı.

MAÇ ÖNCESİ ANALİZ VE BEKLENTİLER (FENERBAHÇE - RANGERS)

Fenerbahçe ve Rangers, Avrupa’da köklü geçmişe sahip iki güçlü ekip olarak sahaya çıkacak. Sarı-Lacivertliler, hücum gücüyle öne çıkarken, Rangers ise sert savunma yapısı ve hızlı hücumlarıyla biliniyor.

Fenerbahçe'nin Avantajları: Deneyimli hoca, güçlü defans ve hücum gücü ile geniş kadro derinliği.

Deneyimli hoca, güçlü defans ve hücum gücü ile geniş kadro derinliği. Rangers'ın Avantajları: Fiziksel oyun yapısı ve hızlı kontra ataklara yatkın kadrosu.

FENERBAHÇE - RANGERS MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi Son 16 turunda oynanacak Fenerbahçe - Rangers maçı, 6 Mart 2025 Perşembe günü saat 20:45'te oynanacak. Fenerbahçe - Rangers maçı TRT 1 ekranından canlı ve şifresiz olarak izlenebilecek.