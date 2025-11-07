UEFA Avrupa Ligi Sonuçları ve Güncel Puan Durumu (2025-26) – Fenerbahçe Kaçıncı Sırada?

UEFA Avrupa Ligi’nde 2025-26 sezonu heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Perşembe akşamı oynanan karşılaşmaların ardından hem maç sonuçları hem de puan tablosu önemli ölçüde şekillendi. Futbolseverler özellikle Fenerbahçe’nin durumu, gruptaki sırası ve play-off ihtimallerini merak ediyor. İşte 7 Kasım 2025 Perşembe gecesi oynanan UEFA Avrupa Ligi maç sonuçları ve güncel puan durumu detaylarıyla birlikte.

UEFA AVRUPA LİGİ 7 KASIM 2025 MAÇ SONUÇLARI

Saat Ev Sahibi Skor Deplasman İlk Yarı 20:45 FC Midtjylland 3 - 1 Celtic 3-0 20:45 Basel 3 - 1 FCSB 1-0 20:45 Malmö 0 - 1 Panathinaikos 0-0 20:45 Utrecht 1 - 1 Porto 0-0 20:45 Dinamo Zagreb 0 - 3 Celta Vigo 0-3 20:45 Red Bull Salzburg 2 - 0 Go Ahead Eagles 0-0 20:45 Kızıl Yıldız 1 - 0 Lille 0-0 20:45 Nice 1 - 3 Freiburg 1-3 20:45 Sturm Graz 0 - 0 Nottingham Forest 0-0 23:00 VfB Stuttgart 2 - 0 Feyenoord 0-0 23:00 Braga 3 - 4 KRC Genk 1-1 23:00 PAOK 4 - 0 Young Boys 0-0 23:00 Rangers FC 0 - 2 Roma 0-2 23:00 Viktoria Plzeň 0 - 0 Fenerbahçe 0-0 23:00 Ferencváros 3 - 1 Ludogorets 1-0 23:00 Real Betis 2 - 0 Lyon 2-0 23:00 Bologna 0 - 0 Brann 0-0 23:00 Aston Villa 2 - 0 Maccabi Tel Aviv 1-0

UEFA AVRUPA LİGİ GÜNCEL PUAN DURUMU (2025-26)

Sıra Takım O G B M AG YG AV P 1 Midtjylland 4 4 0 0 11 3 8 12 2 Freiburg 4 3 1 0 8 3 5 10 3 Ferencváros 4 3 1 0 8 4 4 10 4 Celta Vigo 4 3 0 1 9 4 5 9 5 Braga 4 3 0 1 8 4 4 9 6 Aston Villa 4 3 0 1 6 2 4 9 7 Lyon 4 3 0 1 5 2 3 9 8 Viktoria Plzeň 4 2 2 0 6 2 4 8 9 Real Betis 4 2 2 0 6 2 4 8 10 PAOK 4 2 1 1 9 6 3 7 11 Brann 4 2 1 1 5 2 3 7 12 Dinamo Zagreb 4 2 1 1 7 6 1 7 13 Genk 4 2 1 1 5 4 1 7 14 Porto 4 2 1 1 4 4 0 7 15 Fenerbahçe 4 2 1 1 4 4 0 7

UEFA AVRUPA LİGİ ELEME SİSTEMİ NASIL İŞLİYOR?

Sezon sonunda:

İlk 8 takım doğrudan Son 16 Turu’na yükselir.

doğrudan Son 16 Turu’na yükselir. 9-24. sıralar arasındaki takımlar Play-Off turuna kalır.

Play-Off turuna kalır. 25 ve altı sıralarda yer alan takımlar turnuvaya veda eder.

FENERBAHÇE'NİN DURUMU

Fenerbahçe, Viktoria Plzeň deplasmanından 0-0 beraberlikle dönerek puanını 7’ye yükseltti. Sarı-lacivertliler şu anda play-off hattında yer alıyor ve kalan maçlarda alacağı sonuçlar bir üst tura doğrudan çıkma şansını belirleyecek.

Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi’nde kaçıncı sırada?

Fenerbahçe 4 maç sonunda 7 puanla 15. sırada yer alıyor.

Fenerbahçe'nin sıradaki maçı ne zaman?

Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi’ndeki sıradaki maçı 27 Kasım saat 20:45’te oynanacak. Sarı-lacivertliler, Avrupa’daki üst tur hedefi doğrultusunda bu karşılaşmaya büyük önem veriyor. 0-0 biten Viktoria Plzeň deplasmanının ardından teknik ekip, kalan maçlarda galibiyet alarak hem puanını yukarı taşımak hem de doğrudan üst tura yükselme şansını korumak istiyor. Maç, 27/11 tarihinde saat 20:45’te başlayacak ve Avrupa arenasında Fenerbahçe için kritik bir viraj niteliği taşıyor.

UEFA Avrupa Ligi’nde bir sonraki tur nasıl belirleniyor?

Sıralamaya göre ilk 8 takım direkt Son 16’ya çıkar, 9-24 arası Play-Off oynar.

UEFA Avrupa Ligi 2025-26 sezonu büyük heyecana sahne oluyor. Fenerbahçe ise yoluna güçlü şekilde devam ediyor ve kalan maçlar belirleyici olacak. Gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.