UEFA Avrupa Ligi Sonuçları ve Güncel Puan Durumu (2025-26) – Fenerbahçe Kaçıncı Sırada?
UEFA Avrupa Ligi'nde 4. hafta maçları dün oynanan karşılaşmalarla tamamlandı. Peki puan tablosu nasıl şekillendi? Fenerbahçe kaçıncı sırada ve UEFA'da tur şansı nasıl? Detaylar haberimizde.
UEFA Avrupa Ligi’nde 2025-26 sezonu heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Perşembe akşamı oynanan karşılaşmaların ardından hem maç sonuçları hem de puan tablosu önemli ölçüde şekillendi. Futbolseverler özellikle Fenerbahçe’nin durumu, gruptaki sırası ve play-off ihtimallerini merak ediyor. İşte 7 Kasım 2025 Perşembe gecesi oynanan UEFA Avrupa Ligi maç sonuçları ve güncel puan durumu detaylarıyla birlikte.
UEFA AVRUPA LİGİ 7 KASIM 2025 MAÇ SONUÇLARI
|Saat
|Ev Sahibi
|Skor
|Deplasman
|İlk Yarı
|20:45
|FC Midtjylland
|3 - 1
|Celtic
|3-0
|20:45
|Basel
|3 - 1
|FCSB
|1-0
|20:45
|Malmö
|0 - 1
|Panathinaikos
|0-0
|20:45
|Utrecht
|1 - 1
|Porto
|0-0
|20:45
|Dinamo Zagreb
|0 - 3
|Celta Vigo
|0-3
|20:45
|Red Bull Salzburg
|2 - 0
|Go Ahead Eagles
|0-0
|20:45
|Kızıl Yıldız
|1 - 0
|Lille
|0-0
|20:45
|Nice
|1 - 3
|Freiburg
|1-3
|20:45
|Sturm Graz
|0 - 0
|Nottingham Forest
|0-0
|23:00
|VfB Stuttgart
|2 - 0
|Feyenoord
|0-0
|23:00
|Braga
|3 - 4
|KRC Genk
|1-1
|23:00
|PAOK
|4 - 0
|Young Boys
|0-0
|23:00
|Rangers FC
|0 - 2
|Roma
|0-2
|23:00
|Viktoria Plzeň
|0 - 0
|Fenerbahçe
|0-0
|23:00
|Ferencváros
|3 - 1
|Ludogorets
|1-0
|23:00
|Real Betis
|2 - 0
|Lyon
|2-0
|23:00
|Bologna
|0 - 0
|Brann
|0-0
|23:00
|Aston Villa
|2 - 0
|Maccabi Tel Aviv
|1-0
UEFA AVRUPA LİGİ GÜNCEL PUAN DURUMU (2025-26)
|Sıra
|Takım
|O
|G
|B
|M
|AG
|YG
|AV
|P
|1
|Midtjylland
|4
|4
|0
|0
|11
|3
|8
|12
|2
|Freiburg
|4
|3
|1
|0
|8
|3
|5
|10
|3
|Ferencváros
|4
|3
|1
|0
|8
|4
|4
|10
|4
|Celta Vigo
|4
|3
|0
|1
|9
|4
|5
|9
|5
|Braga
|4
|3
|0
|1
|8
|4
|4
|9
|6
|Aston Villa
|4
|3
|0
|1
|6
|2
|4
|9
|7
|Lyon
|4
|3
|0
|1
|5
|2
|3
|9
|8
|Viktoria Plzeň
|4
|2
|2
|0
|6
|2
|4
|8
|9
|Real Betis
|4
|2
|2
|0
|6
|2
|4
|8
|10
|PAOK
|4
|2
|1
|1
|9
|6
|3
|7
|11
|Brann
|4
|2
|1
|1
|5
|2
|3
|7
|12
|Dinamo Zagreb
|4
|2
|1
|1
|7
|6
|1
|7
|13
|Genk
|4
|2
|1
|1
|5
|4
|1
|7
|14
|Porto
|4
|2
|1
|1
|4
|4
|0
|7
|15
|Fenerbahçe
|4
|2
|1
|1
|4
|4
|0
|7
UEFA AVRUPA LİGİ ELEME SİSTEMİ NASIL İŞLİYOR?
Sezon sonunda:
- İlk 8 takım doğrudan Son 16 Turu’na yükselir.
- 9-24. sıralar arasındaki takımlar Play-Off turuna kalır.
- 25 ve altı sıralarda yer alan takımlar turnuvaya veda eder.
FENERBAHÇE'NİN DURUMU
Fenerbahçe, Viktoria Plzeň deplasmanından 0-0 beraberlikle dönerek puanını 7’ye yükseltti. Sarı-lacivertliler şu anda play-off hattında yer alıyor ve kalan maçlarda alacağı sonuçlar bir üst tura doğrudan çıkma şansını belirleyecek.
Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi’nde kaçıncı sırada?
Fenerbahçe 4 maç sonunda 7 puanla 15. sırada yer alıyor.
Fenerbahçe'nin sıradaki maçı ne zaman?
Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi’ndeki sıradaki maçı 27 Kasım saat 20:45’te oynanacak. Sarı-lacivertliler, Avrupa’daki üst tur hedefi doğrultusunda bu karşılaşmaya büyük önem veriyor. 0-0 biten Viktoria Plzeň deplasmanının ardından teknik ekip, kalan maçlarda galibiyet alarak hem puanını yukarı taşımak hem de doğrudan üst tura yükselme şansını korumak istiyor. Maç, 27/11 tarihinde saat 20:45’te başlayacak ve Avrupa arenasında Fenerbahçe için kritik bir viraj niteliği taşıyor.
UEFA Avrupa Ligi’nde bir sonraki tur nasıl belirleniyor?
Sıralamaya göre ilk 8 takım direkt Son 16’ya çıkar, 9-24 arası Play-Off oynar.
UEFA Avrupa Ligi 2025-26 sezonu büyük heyecana sahne oluyor. Fenerbahçe ise yoluna güçlü şekilde devam ediyor ve kalan maçlar belirleyici olacak. Gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.