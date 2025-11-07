Giriş / Abone Ol
UEFA Avrupa Ligi Sonuçları ve Güncel Puan Durumu (2025-26) – Fenerbahçe Kaçıncı Sırada?

UEFA Avrupa Ligi'nde 4. hafta maçları dün oynanan karşılaşmalarla tamamlandı. Peki puan tablosu nasıl şekillendi? Fenerbahçe kaçıncı sırada ve UEFA'da tur şansı nasıl? Detaylar haberimizde.

BirBilgi
  • 07.11.2025 09:52
  • Giriş: 07.11.2025 09:52
  • Güncelleme: 07.11.2025 09:54
Kaynak: Haber Merkezi
Foto: Depophotos

UEFA Avrupa Ligi’nde 2025-26 sezonu heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Perşembe akşamı oynanan karşılaşmaların ardından hem maç sonuçları hem de puan tablosu önemli ölçüde şekillendi. Futbolseverler özellikle Fenerbahçe’nin durumu, gruptaki sırası ve play-off ihtimallerini merak ediyor. İşte 7 Kasım 2025 Perşembe gecesi oynanan UEFA Avrupa Ligi maç sonuçları ve güncel puan durumu detaylarıyla birlikte.

UEFA AVRUPA LİGİ 7 KASIM 2025 MAÇ SONUÇLARI

SaatEv SahibiSkorDeplasmanİlk Yarı
20:45FC Midtjylland3 - 1Celtic3-0
20:45Basel3 - 1FCSB1-0
20:45Malmö0 - 1Panathinaikos0-0
20:45Utrecht1 - 1Porto0-0
20:45Dinamo Zagreb0 - 3Celta Vigo0-3
20:45Red Bull Salzburg2 - 0Go Ahead Eagles0-0
20:45Kızıl Yıldız1 - 0Lille0-0
20:45Nice1 - 3Freiburg1-3
20:45Sturm Graz0 - 0Nottingham Forest0-0
23:00VfB Stuttgart2 - 0Feyenoord0-0
23:00Braga3 - 4KRC Genk1-1
23:00PAOK4 - 0Young Boys0-0
23:00Rangers FC0 - 2Roma0-2
23:00Viktoria Plzeň0 - 0Fenerbahçe0-0
23:00Ferencváros3 - 1Ludogorets1-0
23:00Real Betis2 - 0Lyon2-0
23:00Bologna0 - 0Brann0-0
23:00Aston Villa2 - 0Maccabi Tel Aviv1-0

UEFA AVRUPA LİGİ GÜNCEL PUAN DURUMU (2025-26)

SıraTakımOGBMAGYGAVP
1Midtjylland4400113812
2Freiburg431083510
3Ferencváros431084410
4Celta Vigo43019459
5Braga43018449
6Aston Villa43016249
7Lyon43015239
8Viktoria Plzeň42206248
9Real Betis42206248
10PAOK42119637
11Brann42115237
12Dinamo Zagreb42117617
13Genk42115417
14Porto42114407
15Fenerbahçe42114407

UEFA AVRUPA LİGİ ELEME SİSTEMİ NASIL İŞLİYOR?

Sezon sonunda:

  • İlk 8 takım doğrudan Son 16 Turu’na yükselir.
  • 9-24. sıralar arasındaki takımlar Play-Off turuna kalır.
  • 25 ve altı sıralarda yer alan takımlar turnuvaya veda eder.

FENERBAHÇE'NİN DURUMU

Fenerbahçe, Viktoria Plzeň deplasmanından 0-0 beraberlikle dönerek puanını 7’ye yükseltti. Sarı-lacivertliler şu anda play-off hattında yer alıyor ve kalan maçlarda alacağı sonuçlar bir üst tura doğrudan çıkma şansını belirleyecek.

Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi’nde kaçıncı sırada?

Fenerbahçe 4 maç sonunda 7 puanla 15. sırada yer alıyor.

Fenerbahçe'nin sıradaki maçı ne zaman?

Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi’ndeki sıradaki maçı 27 Kasım saat 20:45’te oynanacak. Sarı-lacivertliler, Avrupa’daki üst tur hedefi doğrultusunda bu karşılaşmaya büyük önem veriyor. 0-0 biten Viktoria Plzeň deplasmanının ardından teknik ekip, kalan maçlarda galibiyet alarak hem puanını yukarı taşımak hem de doğrudan üst tura yükselme şansını korumak istiyor. Maç, 27/11 tarihinde saat 20:45’te başlayacak ve Avrupa arenasında Fenerbahçe için kritik bir viraj niteliği taşıyor.

UEFA Avrupa Ligi’nde bir sonraki tur nasıl belirleniyor?

Sıralamaya göre ilk 8 takım direkt Son 16’ya çıkar, 9-24 arası Play-Off oynar.

UEFA Avrupa Ligi 2025-26 sezonu büyük heyecana sahne oluyor. Fenerbahçe ise yoluna güçlü şekilde devam ediyor ve kalan maçlar belirleyici olacak. Gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.

