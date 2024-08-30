UEFA Avrupa Ligi takımlarının güncel piyasa değerleri: Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş kaçıncı sırada?

UEFA Avrupa Ligi'nin başlamasına sayılı günler kala kuralar çekildi ve takımların rakipleri belli oldu. UEFA Avrupa Ligi'nin piyasa değeri en yüksek takımı, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'ın rakiplerinin piyasa değerine bakalım:

UEFA AVRUPA LİGİ TAKIMLARININ PİYASA DEĞERLERİ

Sıra Takım Piyasa değeri 1 Manchester United 874.35 mil. € 2 Tottenham Hotspur 786.50 mil. € 3 Real Sociedad 389.20 mil. € 4 Roma 326.50 mil. € 5 Athletic Bilbao 320.60 mil. € 6 Porto 304.75 mil. € 7 Olympique Lyon 265.00 mil. € 8 Ajax Amsterdam 252.05 mil. € 9 Eintracht Frankfurt 242.30 mil. € 10 Lazio 234.25 mil. € 11 Nice 226.75 mil. € 12 Fenerbahçe 215.20 mil. € 13 Galatasaray 209.30 mil. € 14 Hoffenheim 153.45 mil. € 15 Beşiktaş JK 145.53 mil. € 16 Braga 125.60 mil. € 17 Anderlecht 108.50 mil. € 18 PAOK 90.15 mil. € 19 Olympiakos Pire 89.15 mil. € 20 Slavia Prag 86.50 mil. € 21 Glasgow Rangers 80.35 mil. € 22 Dinamo Kiev 76.70 mil. € 23 Union Saint-Gilloise 71.90 mil. € 24 AZ Alkmaar 69.35 mil. € 25 Twente 68.78 mil. € 26 Midtjylland 57.65 mil. € 27 Ferencváros 54.68 mil. € 28 Ludogorets 51.65 mil. € 29 Bodø/Glimt 37.55 mil. € 30 FCSB 35.30 mil. € 31 Viktoria Plzen 34.85 mil. € 32 Malmö 33.50 mil. € 33 Maccabi Tel Aviv 22.00 mil. € 34 Karabağ 18.98 mil. € 35 Elfsborg 17.25 mil. € 36 RFS 9.43 mil. €

UEFA AVRUPA LİGİ PİYASASI'NDAN NOTLAR: