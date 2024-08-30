UEFA Avrupa Ligi takımlarının güncel piyasa değerleri: Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş kaçıncı sırada?
UEFA Avrupa Ligi'nde yer alan takımların piyasa değerlerinin toplamı 6,13 Milyar Euro'yu buluyor. Piyasa değeri en yüksek olan takım Fenerbahçe'nin rakibi Manchester United olurken, piyasa değeri en düşük takım ise Galatasaray'ın rakibi RFS oldu.
UEFA Avrupa Ligi'nin başlamasına sayılı günler kala kuralar çekildi ve takımların rakipleri belli oldu. UEFA Avrupa Ligi'nin piyasa değeri en yüksek takımı, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'ın rakiplerinin piyasa değerine bakalım:
UEFA AVRUPA LİGİ TAKIMLARININ PİYASA DEĞERLERİ
|Sıra
|Takım
|Piyasa değeri
|1
|Manchester United
|874.35 mil. €
|2
|Tottenham Hotspur
|786.50 mil. €
|3
|Real Sociedad
|389.20 mil. €
|4
|Roma
|326.50 mil. €
|5
|Athletic Bilbao
|320.60 mil. €
|6
|Porto
|304.75 mil. €
|7
|Olympique Lyon
|265.00 mil. €
|8
|Ajax Amsterdam
|252.05 mil. €
|9
|Eintracht Frankfurt
|242.30 mil. €
|10
|Lazio
|234.25 mil. €
|11
|Nice
|226.75 mil. €
|12
|Fenerbahçe
|215.20 mil. €
|13
|Galatasaray
|209.30 mil. €
|14
|Hoffenheim
|153.45 mil. €
|15
|Beşiktaş JK
|145.53 mil. €
|16
|Braga
|125.60 mil. €
|17
|Anderlecht
|108.50 mil. €
|18
|PAOK
|90.15 mil. €
|19
|Olympiakos Pire
|89.15 mil. €
|20
|Slavia Prag
|86.50 mil. €
|21
|Glasgow Rangers
|80.35 mil. €
|22
|Dinamo Kiev
|76.70 mil. €
|23
|Union Saint-Gilloise
|71.90 mil. €
|24
|AZ Alkmaar
|69.35 mil. €
|25
|Twente
|68.78 mil. €
|26
|Midtjylland
|57.65 mil. €
|27
|Ferencváros
|54.68 mil. €
|28
|Ludogorets
|51.65 mil. €
|29
|Bodø/Glimt
|37.55 mil. €
|30
|FCSB
|35.30 mil. €
|31
|Viktoria Plzen
|34.85 mil. €
|32
|Malmö
|33.50 mil. €
|33
|Maccabi Tel Aviv
|22.00 mil. €
|34
|Karabağ
|18.98 mil. €
|35
|Elfsborg
|17.25 mil. €
|36
|RFS
|9.43 mil. €
UEFA AVRUPA LİGİ PİYASASI'NDAN NOTLAR:
- 36 takımdan oluşan UEFA Avrupa Ligi'nde takımların toplam piyasa değeri 6.13 Milyar Euro.
- Fenerbahçe'nin rakiplerinden biri, piyasa değeri en yüksek olan Manchester United takımı. Manchester United'ın güncel piyasa değeri 874,35 Milyon Euro.
- Galatasaray'ın rakiplerinden olan Elfsborg ve RFS takımları, piyasa değeri en düşük 2 takım. Elfsborg'un piyasa değeri 17,25 Milyon Euro, RFS'inn piyasa değeri 9.43 Milyon Euro.
- Beşiktaş'ın rakipleri arasında olan Atletico Bilbao, 320,6 Milyon Euro ile listenin 5. sırasında bulunuyor. Beşiktaş'ın rakipleri arasında 7. sırada Lyon, 8. sırada ise Ajax bulunuyor.