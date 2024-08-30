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UEFA Avrupa Ligi takımlarının güncel piyasa değerleri: Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş kaçıncı sırada?

UEFA Avrupa Ligi'nde yer alan takımların piyasa değerlerinin toplamı 6,13 Milyar Euro'yu buluyor. Piyasa değeri en yüksek olan takım Fenerbahçe'nin rakibi Manchester United olurken, piyasa değeri en düşük takım ise Galatasaray'ın rakibi RFS oldu.

BirBilgi
  • 30.08.2024 16:30
  • Giriş: 30.08.2024 16:30
  • Güncelleme: 30.08.2024 16:54
UEFA Avrupa Ligi takımlarının güncel piyasa değerleri: Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş kaçıncı sırada?
Foto: Depophotos

UEFA Avrupa Ligi'nin başlamasına sayılı günler kala kuralar çekildi ve takımların rakipleri belli oldu. UEFA Avrupa Ligi'nin piyasa değeri en yüksek takımı, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'ın rakiplerinin piyasa değerine bakalım:

UEFA AVRUPA LİGİ TAKIMLARININ PİYASA DEĞERLERİ

SıraTakım Piyasa değeri
1Manchester United874.35 mil. €
2Tottenham Hotspur786.50 mil. €    
3Real Sociedad389.20 mil. €
4Roma326.50 mil. €
5Athletic Bilbao320.60 mil. €
6Porto 304.75 mil. €    
7Olympique Lyon265.00 mil. €
8Ajax Amsterdam252.05 mil. €
9Eintracht Frankfurt242.30 mil. €
10Lazio 234.25 mil. €    
11Nice226.75 mil. €
12Fenerbahçe215.20 mil. €
13Galatasaray209.30 mil. €
14Hoffenheim153.45 mil. €
15Beşiktaş JK145.53 mil. €
16Braga125.60 mil. €    
17Anderlecht108.50 mil. €
18PAOK 90.15 mil. €
19Olympiakos Pire89.15 mil. €
20Slavia Prag86.50 mil. €    
21Glasgow Rangers80.35 mil. €
22Dinamo Kiev76.70 mil. €
23Union Saint-Gilloise71.90 mil. €
24AZ Alkmaar69.35 mil. €
25Twente68.78 mil. €
26Midtjylland57.65 mil. €
27Ferencváros54.68 mil. €
28Ludogorets 51.65 mil. €    
29Bodø/Glimt37.55 mil. €
30FCSB35.30 mil. €
31Viktoria Plzen34.85 mil. €
32Malmö33.50 mil. €
33Maccabi Tel Aviv22.00 mil. €
34Karabağ18.98 mil. €
35Elfsborg17.25 mil. €
36RFS 9.43 mil. €

UEFA AVRUPA LİGİ PİYASASI'NDAN NOTLAR:

  • 36 takımdan oluşan UEFA Avrupa Ligi'nde takımların toplam piyasa değeri 6.13 Milyar Euro.
  • Fenerbahçe'nin rakiplerinden biri, piyasa değeri en yüksek olan Manchester United takımı. Manchester United'ın güncel piyasa değeri 874,35 Milyon Euro.
  • Galatasaray'ın rakiplerinden olan Elfsborg ve RFS takımları, piyasa değeri en düşük 2 takım. Elfsborg'un piyasa değeri 17,25 Milyon Euro, RFS'inn piyasa değeri 9.43 Milyon Euro.
  • Beşiktaş'ın rakipleri arasında olan Atletico Bilbao, 320,6 Milyon Euro ile listenin 5. sırasında bulunuyor. Beşiktaş'ın rakipleri arasında 7. sırada Lyon, 8. sırada ise Ajax bulunuyor.
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