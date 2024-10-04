UEFA Avrupa Ligi: Twente: 1 - Fenerbahçe: 1
UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Twente ile 1-1 berabere kaldı.
Kaynak: AA
UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Twente ile 1-1 berabere kaldı.
54. dakikada Vlap'ın pasıyla soldan ceza sahasına giren ve kaleciyle karşı karşıya kalan Van Bergen'in şutunda, kaleci Livakovic açıyı iyi kapattı ve topu kornere çeldi.
71. dakikada Fenerbahçe beraberliği yakaladı. Amrabat'ın savunma arkasına etkili pasına iyi hareketlenen Dusan Tadic, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda şık bir vuruşla topu filelerle buluşturdu: 1-1
Karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi.