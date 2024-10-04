Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

UEFA Avrupa Ligi: Twente: 1 - Fenerbahçe: 1

UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Twente ile 1-1 berabere kaldı.

Spor
  • 04.10.2024 00:08
  • Giriş: 04.10.2024 00:08
  • Güncelleme: 04.10.2024 00:10
Kaynak: AA
UEFA Avrupa Ligi: Twente: 1 - Fenerbahçe: 1
FOTOĞRAF: AA

UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Twente ile 1-1 berabere kaldı.

54. dakikada Vlap'ın pasıyla soldan ceza sahasına giren ve kaleciyle karşı karşıya kalan Van Bergen'in şutunda, kaleci Livakovic açıyı iyi kapattı ve topu kornere çeldi.

71. dakikada Fenerbahçe beraberliği yakaladı. Amrabat'ın savunma arkasına etkili pasına iyi hareketlenen Dusan Tadic, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda şık bir vuruşla topu filelerle buluşturdu: 1-1

Karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi.

BirGün'e Abone Ol