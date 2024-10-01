UEFA Avrupa Ligi | Twente - Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi gün, hangi kanalda ve saat kaçta? Fenerbahçe Twente maçı şifreli mi? Fenerbahçe Twente maçının hakemi kim?

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, ikinci maçını Hollanda'nın formda takımlarından Twente ile oynayacak. Twente - Fenerbahçe maçıyla ilgili detaylar da ortaya çıkmaya başladı. Fenerbahçe Twente maçı hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe kadrosunda eksik ve cezalı oyuncular kimler? Twente'nin form durumu ve diğer detaylara bakalım:

FENERBAHÇE'NİN FORM DURUMU

Oynadığı futbolla eleştirilerin odağında olan Jose Mourinho'lu Fenerbahçe, buna karşın oynadığı son 6 karşılaşmada 5 galibiyet 1 mağlubiyet aldı. Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'ne de iyi bir başlangıç yaparak Union Saint - Gilloise'yı 2 -1 mağlup etti.

TWENTE'NİN FORM DURUMU

Hollanda Ligi'nin başarılı kulüplerinden olan Twente, Hollanda Ligi'nde 2023/2024 sezonunu üçüncü olarak tamamladı. 2024/2025 sezonunda ise oynadığı 7 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 14 puanla 4. sırada yer alıyor.

TWENTE'NİN UEFA AVRUPA LİGİ PERFORMANSI

Oldukça formda bir görüntü veren Twente, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk maçında deplasmanda Manchester United ile 1-1 berabere kalarak dikkatleri üzerine çekmiş durumda.

TWENTE'NİN PİYASA DEĞERİ NEDİR? TWENTE'NİN EN DEĞERLİ OYUNCULARI KİMLER?

Twente'nin güncel piyasa değeri 68,78 Milyon Euro civarında.

TWENTE SAKAT VE CEZALILAR

Twente kadrosunda önemli bir isim olan merkez orta saha Michal Sadilek ile 10 numara mevkisinde oynayan Younes Taha, Fenerbahçe karşısında sakatlıkları sebebiyle forma giyemeyecekler.

FENERBAHÇE SAKAT VE CEZALILAR

Fenerbahçe'de Osayi Samuel kırmızı kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek.

Fenerbahçe'nin UEFA kadrosunda şu isimler bulunuyor: İrfan Can Eğribayat, Livakovic, Ertuğrul Çetin, Samet Akaydin, Çağlar Söyüncü, Djiku, Mert Müldür, Oosterwolde, Becao, Osayi Samuel, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Fred, İrfan Can Kahveci, Sofyan Amrabat, Sebastian Szymanski, Edin Dzeko, Dušan Tadic, Youssef En-Nesyri, Cengiz Ünder, Cenk Tosun, Allan Saint-Maximin.

TWENTE - FENERBAHÇE MAÇININ HAKEMİ KİM?

Twente - Fenerbahçe maçını İngiliz hakem Chris Kavanagh yönetecek.

TWENTE - FENERBAHÇE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Twente - Fenerbahçe maçı, Hollanda'nın Enschede şehrinde 30 bin 205 kapasiteli De Grolsch Veste stadında oynanacak.

TWENTE - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ GÜN VE SAAT KAÇTA?

Twente - Fenerbahçe maçı 3 Ekim 2024 Perşembe günü saat 22:00'de oynanacak.

TWENTE FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA? FENERBAHÇE UEFA MAÇI ŞİFRELİ Mİ?

Twente - Fenerbahçe maçı TRT 1'den şifresiz ve canlı olarak yayınlanacak.