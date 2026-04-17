UEFA Avrupa Ligi yarı final maçları ne zaman oynanacak? Final maçı ne zaman ve nerede?

UEFA Avrupa Ligi’nde yarı final eşleşmeleri netleşti. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda çeyrek final rövanşlarının tamamlanmasının ardından Freiburg, Braga, Nottingham Forest ve Aston Villa adını son 4 takım arasına yazdırdı. Futbolseverlerin şimdi en çok araştırdığı başlıkların başında ise “UEFA Avrupa Ligi yarı final maçları ne zaman”, “Braga - Freiburg maçı hangi gün”, “Nottingham Forest - Aston Villa maçı saat kaçta” ve “Avrupa Ligi finali ne zaman, nerede oynanacak” soruları geliyor.

Özellikle yarı final takviminin netleşmesiyle birlikte Avrupa Ligi fikstürü daha da yakından takip edilmeye başlandı. Görselde yer alan maç programına göre yarı final ilk maçları 30 Nisan Perşembe günü, rövanş karşılaşmaları ise 7 Mayıs Perşembe günü oynanacak. Final mücadelesi ise İstanbul’da futbolseverlerle buluşacak.

UEFA AVRUPA LİGİ’NDE YARI FİNALE YÜKSELEN TAKIMLAR

UEFA Avrupa Ligi'nde Freiburg, Braga, Nottingham Forest ve Aston Villa yarı finale yükseldi. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda çeyrek final mücadelesi 4 rövanş maçıyla sona erdi.

Nottingham Forest, deplasmanda 1-1 berabere kaldığı Porto'yu City Ground Stadı'nda ağırladı. İngiliz ekibi, maçın 12. dakikasında Morgan Gibbs-White'ın attığı tek golle adını üst tura yazdırırken, Porto'da 8. dakikada Jan Bednarek kırmızı kart gördü.

UEFA AVRUPA LİGİ YARI FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?

Görselde yer alan yarı final fikstürüne göre UEFA Avrupa Ligi yarı final ilk maçları 30 Nisan Perşembe günü oynanacak. Rövanş mücadeleleri ise 7 Mayıs Perşembe günü yapılacak. Tüm karşılaşmalar saat 22:00’de başlayacak.

UEFA Avrupa Ligi yarı final ilk maç programı

Eşleşme Tarih Gün Saat Nottingham Forest - Aston Villa 30 Nisan Perşembe 22:00 Braga - Freiburg 30 Nisan Perşembe 22:00

UEFA Avrupa Ligi yarı final rövanş maç programı

Eşleşme Tarih Gün Saat Aston Villa - Nottingham Forest 7 Mayıs Perşembe 22:00 Freiburg - Braga 7 Mayıs Perşembe 22:00

AVRUPA LİGİ YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ BELLİ OLDU

Organizasyonun yarı finalinde Braga - Freiburg ve Nottingham Forest - Aston Villa maçları oynanacak. İlk maçların ardından alınacak sonuçlar, rövanş karşılaşmalarının kaderini belirleyecek. Bu nedenle Avrupa Ligi yarı final programı, futbol gündeminin en sıcak başlıklarından biri haline geldi.

Yarı finalde sahaya çıkacak dört takımın da finale bir adım uzaklıkta olması, her iki eşleşmedeki rekabeti daha da artırıyor. Özellikle Nottingham Forest ile Aston Villa arasındaki İngiliz futbolu kapışması ve Braga ile Freiburg arasındaki mücadele, Avrupa Ligi final yolunda kritik önem taşıyor.

UEFA AVRUPA LİGİ FİNAL MAÇI NE ZAMAN VE NEREDE OYNANACAK?

UEFA Avrupa Ligi’nin final karşılaşması, 20 Mayıs tarihinde oynanacak. Finale İstanbul ev sahipliği yapacak. Dev final mücadelesi Beşiktaş Park'ta gerçekleştirilecek.

Bu nedenle “Avrupa Ligi finali ne zaman”, “Avrupa Ligi finali nerede oynanacak” ve “UEFA Avrupa Ligi final maçı İstanbul’da mı” soruları da futbolseverler tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Verilen programa göre Avrupa Ligi kupasının sahibi, 20 Mayıs’ta İstanbul’da belli olacak.

UEFA AVRUPA LİGİ FİKSTÜRÜNDE ÖNE ÇIKAN DETAYLAR

UEFA Avrupa Ligi yarı final ilk maçları 30 Nisan Perşembe günü oynanacak.

UEFA Avrupa Ligi yarı final rövanş maçları 7 Mayıs Perşembe günü yapılacak.

Nottingham Forest - Aston Villa ve Braga - Freiburg eşleşmeleri yarı finalde karşı karşıya gelecek.

Tüm yarı final karşılaşmaları saat 22:00’de başlayacak.

UEFA Avrupa Ligi final maçı 20 Mayıs’ta İstanbul’da oynanacak.

Final karşılaşmasına Beşiktaş Park ev sahipliği yapacak.

UEFA Avrupa Ligi yarı final maçları ne zaman oynanacak?

Yarı final ilk maçları 30 Nisan Perşembe günü, rövanş karşılaşmaları ise 7 Mayıs Perşembe günü oynanacak.

Braga - Freiburg maçı hangi gün?

Braga - Freiburg yarı final ilk maçı 30 Nisan Perşembe günü saat 22:00’de oynanacak.

Nottingham Forest - Aston Villa maçı ne zaman?

Nottingham Forest - Aston Villa yarı final ilk maçı 30 Nisan Perşembe günü saat 22:00’de başlayacak.

Avrupa Ligi final maçı ne zaman?

UEFA Avrupa Ligi final karşılaşması 20 Mayıs tarihinde oynanacak.

Avrupa Ligi finali nerede oynanacak?

Final maçı İstanbul’da, Beşiktaş Park’ta yapılacak.

UEFA Avrupa Ligi’nde yarı finale hangi takımlar yükseldi?

Freiburg, Braga, Nottingham Forest ve Aston Villa yarı finale yükselen takımlar oldu.

UEFA Avrupa Ligi yarı final maç programı netleşirken, futbolseverleri heyecan dolu bir süreç bekliyor. Braga, Freiburg, Nottingham Forest ve Aston Villa’nın mücadele edeceği yarı final karşılaşmaları 30 Nisan ve 7 Mayıs tarihlerinde, Perşembe günü saat 22:00’de oynanacak. Final ise 20 Mayıs’ta İstanbul’daki Beşiktaş Park’ta yapılacak.

Bu tablo, Avrupa Ligi’nde kupa yolunun artık son viraja girdiğini gösteriyor. Yarı final eşleşmeleri ve finalin İstanbul’da oynanacak olması, organizasyona olan ilgiyi daha da artırıyor.