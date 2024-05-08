UEFA Avrupa Ligi’nde finalistler belli oluyor

UEFA Avrupa Ligi’nde finalistler yarın TSİ 22.00’da oynanacak yarı final rövanş maçlarının ardından belli olacak.

UEFA Avrupa Ligi’nde finalistler yarın oynanacak maçlarla belli olacak. Alman ekibi Bayer Leverkusen, 2-0 kazandığı ilk maçın rövanşında İtalya temsilcisi Roma’yı konuk edecek. Teknik Direktör Xabi Alonso’nun yönetiminde Almanya Bundesliga’da ilk kez şampiyonluğa ulaşan Bayer Leverkusen, finale kalması durumunda Avrupa Ligi’nde ilk kez final oynayacak. Teknik Direktör Daniele De Rossi öğrencileri ise 3. kez Avrupa Ligi’nde final hedefliyor. Roma, geçtiğimiz sezon finalde Sevilla’ya kaybederek, 2. kez finalde kupanın dışında kaldı ve UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşayamadı.



Atalanta ile Marsilya kozlarını paylaşacak

Bir diğer yarı final mücadelesinde ise 1-1 biten ilk müsabakanın rövanşında Fransa temsilcisi Marsilya, deplasmanda İtalyan ekibi Atalanta ile karşılaşacak. Daha önce 3 kez final oynamayı başaran Marsilya, kupayı müzesine götürme başarısı yakalayamadı. Atalanta ise finale kalması durumunda tarihinde ilk kez Avrupa Ligi’nde finale kalacak.

Avrupa Ligi’nde final 22 Mayıs Çarşamba günü İrlanda’nın başkenti Dublin’de oynanacak.



