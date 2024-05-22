UEFA Avrupa Ligi’nde şampiyonluk maçı

Spor Servisi

Bu sezon tüm kulvarlarda 51 maçtır yenilgi yüzü görmeyerek rekor kıran Alman ekibi Bayer Leverkusen ile İtalya'nın Atalanta takımları, turnuvanın 53. şampiyonu olmak için Dublin'de karşı karşıya geliyor.

Futbolda daha önce UEFA Kupası, sonrasında UEFA Avrupa Ligi olarak organize edilen Avrupa'nın 2 numaralı kupası bugün sahibini buluyor.

İrlanda'nın başkenti Dublin'de oynanacak finalde, Alman ekibi Bayer Leverkusen ile İtalya'nın Atalanta takımları şampiyonluk kupası için karşı karşıya geliyor. Rumen hakem Istvan Kovacs'ın düdük çalacağı ve TSİ 22.00'de başlayacak final müsabakası, TV8 ile Exxen'den canlı yayınlanacak.

Finalin oynanacağı 51.711 bin kişi kapasiteli Dublin Arena, 2010 yılında açıldı. Dublin Arena, 2011 yılında Porto'nun Braga'yı 1-0 yendiği UEFA Avrupa Ligi finaline de ev sahipliği yapmıştı.

KITA ÇAPINDA BAŞARI

İspanyol teknik adam Xabi Alonso yönetiminde bu sezon ortaya koyduğu performansla rekorları alt üstü eden ve Avrupa futboluna damgasını vuran Bayer Leverkusen, Bundesliga şampiyonluğunun ardından UEFA Avrupa Ligi'ni de kazanırsa başarısını kıta çapında da tescilleyecek.

Kulüp tarihinde ilk kez UEFA organizasyonlarında finale çıkma başarısını gösteren teknik direktör Gian Piero Gasperini yönetimindeki Atalanta, bunu kupayla taçlandırmayı hedefliyor.