UEFA Başkanı ‘çılgın dönemi’ hatırlattı: Euro 2024 için güvenlik uyarısı

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Almanya'da düzenlenecek Euro 2024 organizasyonuna ilişkin "en büyük endişenin" güvenlik olduğunu söyledi.

Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) Başkanı Aleksander Ceferin, önümüzdeki yaz Almanya'da düzenlenecek olan Euro 2024 turnuvasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

DW Türkçe’nin aktardığına göre İngiliz Telegragh gazetesideki söyleşide Ceferin, "Dünya deliriyor. Dünyanın jeostratejik bakımından delirdiği bu çılgın dönemlerde en büyük endişe de güvenlik" ifadelerini kullandı.

UEFA üyesi ülkelerin başrolde olduğu Rusya-Ukrayna savaşı ve İsrail-Hamas çatışmalarının gölgesinde düzenlenmesi beklenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'yla ilgili endişelerini dile getiren Ceferin, "Korkum sadece stadyumlarla ilgili değil. Çünkü eminim ki statlar gerektiği gibi korunacaktır. Ama taraftarlar kentlerde ve kasabalarda da zaman geçirecek" dedi.

Ceferin, aynı zamanda spordan da sorumlu olan Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser ile şu ana dek iki kez görüştüğünü ve jeopolitik olarak "tamamen saldırgan bir durum" olarak nitelediği atmosfer nedeniyle yeniden bir araya geleceklerini belirtti.

Ceferin ayrıca Ukrayna ya da İsrail'den birinin Euro 2024'e katılma hakkı kazandığı takdirde büyük turnuvalara yönelik alışılmış güvenlik tehdidine yeni bir boyut eklenebileceğini söyledi.

Ancak yine de "iyimser" olmakta fayda olduğunu ifade eden Ceferin, "Bize yardımcı olma konusunda bir hayli azimli olan Alman makamlarının desteğiyle her şeyin yolunda gideceğini düşünüyorum" diye ekledi.

TURNUVA

Almanya'da düzenlenecek Avrupa Futbol Şampiyonası, 14 Haziran'da Münih'te Almanya ile İskoçya arasında oynanacak açılış maçıyla başlayacak. Turnuva, 14 Temmuz'da başkent Berlin'deki final maçıyla sona erecek.

Turnuva'da ev sahibi Almanya; Macaristan, İskoçya ve İsviçre ile birlikte A Grubu'nda mücadele edecek. Türkiye ise F Grubu'nda Portekiz, Çekya ve Play-off C Yolu galibi ile eşleşti. Play-off C Yolu'nda Gürcistan, Lüksemburg, Yunanistan ve Kazakistan bulunuyor. Almanya'daki turnuva için play-off aşamasında verilecek son üç bileti almak için yarışacak ülkeler arasında Ukrayna ve İsrail de bulunuyor. Play-off turu yarı finalleri 21 Mart 2024'te, finalleri ise 26 Mart 2024'te oynanacak.

Türkiye ilk maçında Play-off C yolu galibiyle 18 Haziran 2024 Salı günü Dortmund'da karşılaşacak. Play-off'taki Gürcistan-Lüksemburg ve Yunanistan-Kazakistan eşleşmelerinin ardından finali kazanacak takım, Türkiye'nin rakibi olacak. Türkiye gruptaki ikinci maçını 22 Haziran 2024 Cumartesi günü Portekiz ile yine Dortmund'da, üçüncü karşılaşmasını ise 26 Haziran Çarşamba günü Çekya ile Hamburg'da oynayacak.