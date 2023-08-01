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UEFA'dan Abdulkadir Bitigen'e görev

UEFA Avrupa Konferans Ligi ikinci ön eleme turunda MKS Pogon Szczecin ile Linfield eşleşmesinin rövanş maçında FIFA kokartlı hakem Abdulkadir Bitigen düdük çalacak.

Spor
  • 01.08.2023 17:03
  • Giriş: 01.08.2023 17:03
  • Güncelleme: 01.08.2023 17:07
Kaynak: DHA
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UEFA'dan Abdulkadir Bitigen'e görev
Fotoğraf: AA

FIFA kokartlı hakem Abdulkadir Bitigen, Polonya'nın MKS Pogon Szczecin ile Kuzey İrlanda'nın Linfield takımları arasında 03 Ağustos 2023 Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Konferans Ligi ikinci ön eleme turu rövanş müsabakasını yönetecek.

Polonya'nın Szczecin şehrinin Floriana Krygiera Stadyumu'nda saat 18.00'da başlayacak müsabakada Abdulkadir Bitigen'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Mustafa Savranlar yapacak.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Bahattin Şimşek olacak.

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